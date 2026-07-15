América confirmó la baja de Alejandro Zendejas por una situación en la rodilla y este es el tiempo que se perderá.

Apenas dará inicio el torneo y Guillermo Almada ya tiene la primera mala noticia del Apertura 2026. Y es que pese a no haber podido contar con Alejandro Zendejas en la pretemporada, el estratega tampoco podrá tenerlo en el inicio de la competencia en la Liga MX debido a una lesión que viene arrastrando y el Club América ya dio el parte médico oficial.

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Este miércoles, el conjunto azulcrema publicó un comunicado en el que detalla lo siguiente sobre Zendejas: “El Club América informa que le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”. Pese a no haber jugado con la Selección de Estados Unidos en el Mundial, el futbolista salió lesionado.

De esta manera, el futbolista se perderá el arranque del torneo con las Águilas, quienes inician su camino ante Querétaro en el Estadio Corregidora. Sin embargo, el club no detalló cuánto tiempo estará fuera, pero por el tipo de lesión y el procedimiento al que ha sido sometido nos podemos dar una idea de cuánto tardará su recuperación.

¿Cuánto tiempo estará fuera Alejandro Zendejas?

De acuerdo con información médica un futbolista profesional tarda entre 4 y 6 semanas en volver a entrenamientos completos tras una limpieza articular. Ahora bien, el regreso a partidos de competencia suele darse entre la semana 6 y la 8, dependiendo de la evolución física y muscular. Como fue el caso de Alexis Vega con Toluca que tardó cerca de dos meses en volver al campo.

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¿En qué partido regresaría con el América?

Esto indicaría que el retorno de Zendejas con las Águilas sería hasta el Clásico Nacional ante Guadalajara en la Jornada 9 de la competencia, ya que se jugaría el 19 de septiembre, por lo que se perdería los duelos ante Gallos, Atlante, Santos, San Diego, Portland, Austin (Leagues Cup), San Luis, Juárez, Puebla, Tijuana y el Clásico Joven ante Cruz Azul.

¿Quién podría reemplazar a Zendejas?

En este momento, la opción que tiene disponible Almada en su posición sería Isaías Violante. Aunque hay que mencionar que Diego Rocío, quien tuvo una buena temporada en las fuerzas básicas podría tener la posibilidad de subir al primer equipo en caso de requerirlo, ya que son varios partidos importantes los que se juegan.

En síntesis

Alejandro Zendejas tuvo una limpieza articular exitosa en su rodilla derecha.

tuvo una limpieza articular exitosa en su rodilla derecha. 19 de septiembre : Zendejas podría regresar para jugar el Clásico Nacional ante Guadalajara.

: Zendejas podría regresar para jugar el Clásico Nacional ante Guadalajara. Isaías Violante es la principal opción del América para suplir al jugador lesionado.