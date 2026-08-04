El entrenador uruguayo habló con la directiva e insiste por el jugador mexicano que es uno de sus grandes objetivos.

La temporada del América ha comenzado de muy buena manera, aunque todavía quedan muchas cosas por corregir para que el equipo pueda encontrar su mejor versión y demostrar que será uno de los grandes candidatos al título del Torneo Apertura 2026.

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El equipo dirigido por Guillermo Almada se mantiene invicto en el campeonato, con dos victorias y un empate que le permiten ubicarse como líder de la competencia por el momento. Las Águilas han mostrado una buena imagen en este inicio, aunque todavía buscan mayor regularidad.

Uno de los desafíos para Almada es que cuenta con un plantel corto, por lo que el entrenador está apostando por darle protagonismo a los jóvenes formados en el club. Hasta ahora, la directiva solamente cerró dos refuerzos: el colombiano Óscar Perea y el mexicano Edwin Cerrillo.

Sin embargo, el técnico uruguayo continúa insistiendo por uno de los futbolistas que más desea tener en su equipo para esta temporada. Se trata de Luis Chávez, mediocampista mexicano que actualmente pertenece al Dinamo Moscú de Rusia y que es una de las prioridades del estratega azulcrema.

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Reporta @CLMerlo que Guillermo Almada le está insistiendo a la directiva del América para que contraten a Luis Chávez, pero es un fichaje muy caro y es difícil que llegue💣🦅 pic.twitter.com/XAv8KdrTzy — Roberto Haz (@tudimebeto) August 3, 2026

El periodista César Luis Merlo reveló que la llegada del jugador que disputó el Mundial 2026 con la Selección Mexicana es muy complicada, principalmente porque se trata de un fichaje costoso. Además, el conjunto ruso no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus piezas importantes.

Brian Rodríguez se queda en América tras la salida de Cruzeiro de las negociaciones

Mientras la directiva continúa trabajando en posibles incorporaciones, América recibió una noticia importante respecto al futuro de Brian Rodríguez. Cruzeiro confirmó que decidió retirarse de las negociaciones por el atacante uruguayo, luego de haber presentado una oferta cercana a los 10 millones de dólares más otros dos millones en objetivos para quedarse con su ficha.

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