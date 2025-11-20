Detienen al padre de un jugador de América por robar un camión de Nike

El mexicano Diego Arriaga es un joven futbolista de 21 años que juega para América y ahora se encuentra en el ojo de la tormenta por un hecho extrafutbolístico que involucra a un familiar con un tema grave.Su padre habría sido detenido por intento de robo, más específicamente un camión que contenía mercancía de la marca deportiva Nike.

Publicidad

Publicidad

Bernabé Arriaga, padre del mediocampista de las Águilas, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía del Estado de México, acorde a la información brindada por el periodista Carlos Jiménez.

Tweet placeholder

Acorde al comunicador, un hombre identificado como Bernabé ‘N’ (el padre del joven jugador de América), fue detenido luego de que, presuntamente junto con un grupo de delincuentes, robaran un camión que transportaba ropa deportiva perteneciente a la famosa compañía americana.

Publicidad

Publicidad

En el perfil del periodista en la red social ‘X’, ex Twitter, se puede ver al supuesto padre del jugador americanista custodiado por agentes y presentado ante las autoridades junto a otros hombres quienes habrían participado en el supuesto robo.

¿Quién es Diego Arriaga?

Diego Arriaga es un mediocampista de 21 años perteneciente a la cantera del club América de la Liga MX. El joven, que porta el dorsal número 186 ya ha podido estar en la convocatoria por parte de André Jardine en los partidos frente al Puebla, Mazatlán y León, aunque no sumó minutos en ninguno de estos.

ver también Leo Suárez eligió al mejor entrenador que tuvo en México: “Fue con el que más aprendí”

El joven ya ha tenido participación con el cuadro azulcrema en el primer equipo, en un partido amistoso frente al Puebla ingresando al minuto 76, donde logró meter un gol para empatar el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, siendo ovacionado por la afición y compañeros presentes en el recinto.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En la categoría Sub-21 con el club de Coapa es todo lo contrario. El joven ha tenido actividad con las Águilas en 13 partidos, sumando 992 minutos disputados en el torneo. Incluso ya ha anotado un gol y ha sido amonestado en 2 oportunidades.

En síntesis

El padre del jugador de América , Diego Arriaga , fue detenido por el robo de un camión con mercancía de Nike .

, , fue detenido por el de un camión con . Bernabé Arriaga , padre del mediocampista, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de México .

, padre del mediocampista, fue detenido por agentes de la y la . Diego Osvaldo Arriaga es un mediocampista de 21 años de la cantera del América que porta el dorsal 186.

Publicidad