Es tendencia:
logotipo del encabezado
Club América

Detienen al padre de un jugador de América por robar un camión de Nike

El padre de un jugador de las Águilas fue detenido por las autoridades del Estado de México por un robo junto a su grupo.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
El padre de un jugador de América fue detenido por robo
© Getty ImagesEl padre de un jugador de América fue detenido por robo

El mexicano Diego Arriaga es un joven futbolista de 21 años que juega para América y ahora se encuentra en el ojo de la tormenta por un hecho extrafutbolístico que involucra a un familiar con un tema grave.Su padre habría sido detenido por intento de robo, más específicamente un camión que contenía mercancía de la marca deportiva Nike.

Publicidad

Bernabé Arriaga, padre del mediocampista de las Águilas, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía del Estado de México, acorde a la información brindada por el periodista Carlos Jiménez.

Tweet placeholder

Acorde al comunicador, un hombre identificado como Bernabé ‘N’ (el padre del joven jugador de América), fue detenido luego de que, presuntamente junto con un grupo de delincuentes, robaran un camión que transportaba ropa deportiva perteneciente a la famosa compañía americana.

Publicidad

En el perfil del periodista en la red social ‘X’, ex Twitter, se puede ver al supuesto padre del jugador americanista custodiado por agentes y presentado ante las autoridades junto a otros hombres quienes habrían participado en el supuesto robo.

¿Quién es Diego Arriaga?

Diego Arriaga es un mediocampista de 21 años perteneciente a la cantera del club América de la Liga MX. El joven, que porta el dorsal número 186 ya ha podido estar en la convocatoria por parte de André Jardine en los partidos frente al PueblaMazatlán León, aunque no sumó minutos en ninguno de estos.

Leo Suárez eligió al mejor entrenador que tuvo en México: “Fue con el que más aprendí”

ver también

Leo Suárez eligió al mejor entrenador que tuvo en México: “Fue con el que más aprendí”

El joven ya ha tenido participación con el cuadro azulcrema en el primer equipo, en un partido amistoso frente al Puebla ingresando al minuto 76, donde logró meter un gol para empatar el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, siendo ovacionado por la afición y compañeros presentes en el recinto.

Publicidad
Tweet placeholder

En la categoría Sub-21 con el club de Coapa es todo lo contrario. El joven ha tenido actividad con las Águilas en 13 partidos, sumando 992 minutos disputados en el torneo. Incluso ya ha anotado un gol y ha sido amonestado en 2 oportunidades.

En síntesis

  • El padre del jugador de América, Diego Arriaga, fue detenido por el robo de un camión con mercancía de Nike.
  • Bernabé Arriaga, padre del mediocampista, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de México.
  • Diego Osvaldo Arriaga es un mediocampista de 21 años de la cantera del América que porta el dorsal 186.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Bombazo: Pumas se desprende de un jugador en pleno partido de Play-in
Pumas de la UNAM

Bombazo: Pumas se desprende de un jugador en pleno partido de Play-in

Rayados escuchó a Canales y avanza por el fichaje de su reemplazo tras sus polémicos dichos
Rayados de Monterrey

Rayados escuchó a Canales y avanza por el fichaje de su reemplazo tras sus polémicos dichos

Alan Mozo y Pumas: lo que realmente pasa con su posible regreso
Pumas de la UNAM

Alan Mozo y Pumas: lo que realmente pasa con su posible regreso

Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo