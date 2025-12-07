La ilusión se terminó para Cruz Azul en el Apertura 2025. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón quedó fuera del torneo después de igualar 2-2 en el marcador global ante Tigres, aunque la ventaja deportiva favoreció a los felinos y les permitió avanzar.

El golpe fue duro, pero La Máquina tendrá revancha inmediata: el próximo miércoles 10 de diciembre enfrentará a Flamengo en la Copa Intercontinental, en un duelo que volverá a poner en escena al Derbi de las Américas.

Mientras el plantel viaja y se prepara para este compromiso internacional, la directiva ya trabaja pensando en el Clausura 2026. El club entiende que necesita fortalecer varias zonas del campo y, por eso, comenzaron a circular nombres de posibles refuerzos que podrían vestir la camiseta celeste en la próxima campaña.

Los refuerzos apuntados por Cruz Azul

Uno de los futbolistas que aparece en el radar es José Pachuca. De acuerdo con Ike Carrera, el jugador fue evaluado internamente y la dirigencia lo tiene considerado como una alternativa interesante por sus características. Sin embargo, no existe una negociación en marcha y cualquier decisión quedará pospuesta hasta después de que Cruz Azul finalice su participación en la Copa Intercontinental.

El otro nombre es José “Plátano” Alvarado, cuya situación está más avanzada. Fernando Esquivel reportó en 365 Scores México que el club cementero ya inició gestiones para intentar concretar su llegada. El propio futbolista habría dado una señal positiva para escuchar la propuesta, algo que facilita los primeros pasos en la operación.

Por su parte, el Club León habría fijado una valuación cercana a los 3 a 4 millones de dólares por la transferencia, cifra que Cruz Azul analiza cubrir dependiendo de cómo avance la negociación y las necesidades del cuerpo técnico de Larcamón para el siguiente torneo.

En síntesis