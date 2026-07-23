El futbolista que tenía todo acordado para sumarse a Las Águilas, no será fichaje del equipo de Guillermo Almada por culpa de la directiva.

El América comenzó una nueva etapa con Guillermo Almada al mando tras la salida de un histórico como André Jardine. La directiva apostó por el entrenador uruguayo con el objetivo de iniciar un nuevo ciclo y devolver al equipo a la pelea por todos los títulos, tanto a nivel local como internacional.

Publicidad

Encuesta¿Almada podrá conseguir cosas importantes en América? ¿Almada podrá conseguir cosas importantes en América? YA VOTARON 0 PERSONAS

Desde su llegada, Almada fue claro con la dirigencia y pidió entre cuatro y cinco refuerzos para esta temporada. El estratega considera que la plantilla necesita sumar mayor jerarquía y profundidad para competir de igual a igual por el Apertura 2026 y también por la Leagues Cup.

Sin embargo, hasta el momento los directivos no han cumplido con las expectativas. El mercado de pases del conjunto azulcrema ha dejado mucho que desear y varias de las negociaciones que parecían encaminadas terminaron complicándose, generando preocupación entre los aficionados.

En las últimas horas había trascendido que el mexicano-estadounidense David Vázquez, actual futbolista del San Diego FC de la MLS, tenía todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Las Águilas. Incluso, diferentes reportes aseguraban que el fichaje estaba prácticamente cerrado.

Publicidad

No obstante, la operación dio un giro inesperado y, pese a que parecía cuestión de tiempo para que fuera anunciada, la negociación se cayó por un inconveniente que nadie tenía previsto y que terminó frenando por completo su llegada al club.

César Luis Merlo reveló el motivo por el que David Vázquez no llegará al América

De acuerdo con la información del periodista César Luis Merlo, David Vázquez finalmente no será refuerzo del América por un problema relacionado con su documentación. El futbolista no podrá ser registrado para jugar en México hasta 2027, una situación que la directiva azulcrema no había detectado durante las negociaciones y de la que recién tomó conocimiento cuando el fichaje prácticamente estaba cerrado.

🚨Reporta @CLMerlo que David Vázquez NO puede jugar a México, sino hasta Enero 2027 por un temas de documentación🚨🦅👀



•La directiva del @ClubAmerica se entero de esto con negociaciones en proceso. #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/iwkJKMCGMB — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) July 23, 2026

Publicidad

En sintesis