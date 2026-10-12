El mensaje de Emilio Azcárraga por el aniversario del América: “Esperamos ganar más títulos”

El Presidente Ejecutivo de Grupo Águilas le envió un mensaje a la afición americanista por el aniversario del club.

América está cumpliendo 110 años este 12 de octubre de 2026. Fundado en 1916, Las Águilas son el equipo más laureado del futbol mexicano y ha construido ciclos exitosos a lo largo de su historia como también ha tenido grandes futbolistas.

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Emilio Azcárraga es uno de los hombres más importantes del América en la actualidad al ser el Presidente Ejecutivo de Grupo Águilas. En el marco del aniversario del conjunto azulcrema, el directivo le envió un mensaje a la afición de Las Águilas para el futuro.

El mensaje de Emilio Azcárraga

“Me llena de orgullo y alegría que el América celebre su aniversario 110 como el equipo que ha obtenido más campeonatos. El Club América ha sido capaz de escribir páginas doradas en la historia del futbol, lo que le ha permitido consolidarse como el club más exitoso“, comenzó diciendo el directivo en una plática con El Universal Deportes.

“Aun así, nuestro ADN nos obliga a ir siempre por más y no conformarnos con lo conseguido hasta la fecha. Desde luego, me encantaría que coronemos este 2026 con nuevos títulos, tanto del equipo varonil como del femenil; esto, con el apoyo de todos los americanistas en nuestra casa, el Estadio Banorte”, agregó Emilio Azcárraga.

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América empató 1-1 con Rayados el sábado (Getty Images)

Asimismo, el directivo recordó la herencia de su padre y espera que el América sume aún más hinchas: “Cada aniversario del club es un recuerdo de mi padre y su afición al futbol, que me la compartió, y a su vez yo a mis hijos. Así ocurre en muchas otras familias en México y Estados Unidos, donde se ha heredado, por generaciones, la afición por el América y es un momento de grata convivencia que reúne y recuerda a la familia. Esta convivencia familiar es algo que nunca debemos descuidar”.

“Por mi parte, como presidente del club, pueden estar seguros que estoy muy atento al desempeño y estaré enfocado en que tenga buenos resultados, además de que esperamos darle a nuestra afición varias buenas sorpresas”, concluyó Emilio Azcárraga.

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América viene de empatar 1-1 con Rayados pero el equipo dirigido por Guillermo Almada se mantiene como único líder de la Liga MX aun con un partido pendiente. Las Águilas ahora se enfrentan el próximo sábado contra Club León como visitante.

En síntesis