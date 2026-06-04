El extremo es de los favoritos del entrenador uruguayo y ambos saben lo que es ganar cosas juntos.

Sin dudas que la salida de André Jardine como entrenador de América revolucionó la Liga MX. El entrenador más ganador de los últimos tiempos con las Águilas fue cesado de su cargo y en su lugar asumirá Guillermo Almada, el DT uruguayo que podría arribar a Coapa de la mano con una estrella de primer nivel.

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Innegable es que Almada tuvo éxito en su estadía en Pachuca e irrefutable es que Oussama Idrissi fue una de las principales figuras que ayudó a contribuir a la gloria conseguida. El extremo marroquí llegó al futbol mexicano como una verdadera novedad y su nivel siempre fue sobresaliente. Ahora, con el retorno de quien supo sacar su mejor versión, los caminos podrían volver a unirse en América.

¿Idrissi puede llegar a América con Almada?

¿Por qué tiene sentido la llegada de Idrissi? En primer lugar, hay que decir que Brian Rodríguez tiene una promesa de venta por parte de la directiva americanista este verano, por lo que el uruguayo tendría los días contados en la plantilla. A su vez, en la misma zona de ataque, aunque por la otra banda, aparece el nombre de Alejandro Zendejas.

El naturalizado estadounidense aspira a tener un buen Mundial para captar la atención de otros clubes que puedan interesarse en adquirir su ficha. Estas dos salidas obligarían al América a salir al mercado de fichajes e Idrissi luce más que atractivo.

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Oussama Idrissi es la principal figura de Pachuca. (GETTY IMAGES)

En cuanto a la situación contractual de Idrissi, el delantero de 30 años tiene contrato vigente con Pachuca hasta finales de 2028 y aún no existen novedades sobre un posible deseo de permanecer en Tuzos por parte del jugador. Su ficha está valuada en cerca de 7 millones de dólares, un monto que no representaría un problema para América en caso de que decida avanzar por su incorporación. Se acercan horas decisivas.

En síntesis

Guillermo Almada asumirá como nuevo entrenador del América tras la destitución de André Jardine.

asumirá como nuevo entrenador del América tras la destitución de André Jardine. Oussama Idrissi podría llegar al América como refuerzo procedente del club Pachuca este verano.

podría llegar al América como refuerzo procedente del club Pachuca este verano. 4 millones de dólares es el valor estimado de la ficha contractual del delantero marroquí.