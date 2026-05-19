El equipo de André Jardine está interesado en contar con los servicios del futbolista marroquí que juega en los Tuzos.

Luego de una temporada para el olvido, Club América ya comenzó a pensar en lo que viene para el Apertura 2026. Las Águilas quedaron eliminadas antes de lo esperado en todas las competencias y para gran parte de la afición el semestre terminó siendo una gran decepción por la exigencia y la historia del club.

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En medio de las críticas y los rumores, una de las pocas certezas que hay por ahora es la continuidad de André Jardine. El brasileño fue señalado en varias ocasiones como posible salida, pero la directiva decidió respaldarlo gracias a todo lo conseguido desde su llegada al equipo.

Mientras tanto, en Coapa ya empiezan a trabajar en una renovación importante de la plantilla. Así como podrían darse varias salidas en el próximo mercado, el cuerpo técnico y los dirigentes también analizan la llegada de futbolistas que puedan darle un salto de calidad al plantel.

Uno de los nombres que volvió a aparecer en el radar azulcrema es el de Oussama Idrissi. El extremo de Pachuca ya había sido buscado anteriormente por América y nuevamente sería una de las opciones que más gustan pensando en reforzar el ataque.

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De acuerdo con la información del periodista Diego Sandoval, Idrissi fue nuevamente contactado por América y aparece como una alternativa importante especialmente ante la posibilidad de que Brian Rodríguez pueda salir del club después del Mundial 2026.

El dinero que cuesta el fichaje de Oussama Idrissi

Según la fuente citada anteriormente, el futbolista marroquí tiene un valor superior a los 6 millones de dólares, cifra que América tendría que desembolsar para poder sacarlo de Pachuca. Idrissi es una de las principales figuras de los Tuzos y su posible llegada a Coapa podría convertirse en uno de los movimientos más fuertes rumbo al Apertura 2026.