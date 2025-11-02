Es tendencia:
¿Por qué no juegan Oussama Idrissi y Alan Bautista en Pachuca vs. Chivas por la Jornada 16 del Apertura 2025?

El volante marroquí y el mediocentro mexicano no será parte del duelo de los Tuzos ante el Rebaño Sagrado por la Primera División de México.

Oussama Idrissi y Alan Baustista no será parte del duelo de Pachuca ante Chivas por el Apertura 2025
En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MXPachuca y Chivas se miden este domingo 2 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Será un duelo clave por el último boleto directo a la Liguilla. 

Para este encuentro, el director técnico Jaime Lozano no contará con dos jugadores que suelen ser titulares. El volante Oussama Idrissi y el mediocentro Alan Bautista no estarán presentes en el partido. La razón es que fueron expulsados en y deberán cumplir sanción. Mientras el africano cumple 2 fechas de sanción, el mexicano vio la tarjeta roja el partido anterior ante Toluca. 

¿Quiénes serán los reemplazos de Oussama Idrissi y Alan Bautista en Pachuca vs. Chivas?   

Con esta noticia, el volante Gastón Togni y el mediocentro William Carvalho se sumarán al conjunto inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.   

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Chivas sin Oussama Idrissi y Alan Bautista?   

Sin Oussama Idrissi y Alan Bautista el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el Rebaño Sagrado: Moreno; Aceves, Berlanga, Barreto, García; Carvalho, C.Sánchez, Guzmán; Quiñónes, Togni y Valencia

En síntesis  

  • Oussama Idrissi y Alan Bautista no juegan por suspensión tras ser expulsados en la Jornada 16
  • El volante Idrissi cumple 2 fechas de sanción; Bautista fue expulsado en el partido anterior
  • Gastón Togni y William Carvalho son los reemplazos para el partido Pachuca vs. Chivas
