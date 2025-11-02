En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pachuca y Chivas se miden este domingo 2 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca. Será un duelo clave por el último boleto directo a la Liguilla.

Para este encuentro, el director técnico Jaime Lozano no contará con dos jugadores que suelen ser titulares. El volante Oussama Idrissi y el mediocentro Alan Bautista no estarán presentes en el partido. La razón es que fueron expulsados en y deberán cumplir sanción. Mientras el africano cumple 2 fechas de sanción, el mexicano vio la tarjeta roja el partido anterior ante Toluca.

¿Quiénes serán los reemplazos de Oussama Idrissi y Alan Bautista en Pachuca vs. Chivas?

Con esta noticia, el volante Gastón Togni y el mediocentro William Carvalho se sumarán al conjunto inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Chivas sin Oussama Idrissi y Alan Bautista?

Sin Oussama Idrissi y Alan Bautista el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra el Rebaño Sagrado: Moreno; Aceves, Berlanga, Barreto, García; Carvalho, C.Sánchez, Guzmán; Quiñónes, Togni y Valencia.

