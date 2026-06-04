El entrenador brasileño habló en conferencia de prensa y reveló el motivo principal de su salida del club.

André Jardine dejó de ser el entrenador del Club América este miércoles y la noticia tomó por sorpresa a todos. Si bien el equipo no logró los resultados esperados durante la última temporada, pocos imaginaban que el ciclo del técnico brasileño llegaría a su final en este momento.

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El entrenador habló en conferencia de prensa durante este jueves y confirmó oficialmente su salida de la institución. Además, aprovechó la ocasión para explicar cuál fue el principal motivo que lo llevó a tomar esta decisión junto a la dirigencia del club.

Tras meses complicados, Jardine reconoció que existía un desgaste natural tanto en el cuerpo técnico como en el plantel. Según explicó, consideró que había llegado el momento de un cambio y que ambas partes necesitaban nuevos desafíos para volver a encontrar la mejor versión.

"ES UN CIERRE DE PRIMERA ETAPA, PERO IMAGINO UNA SEGUNDA CON AMÉRICA"🦅👀



André Jardine reconoció que el final de este ciclo podría representar solo el cierre de una primera etapa en el América, dejando abierta la puerta para un posible regreso en el futuro. 💛💙 pic.twitter.com/A06M9ottyf — Claro Sports (@ClaroSports) June 4, 2026

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El brasileño también reveló que continuará su carrera como entrenador en otra liga y que ya está preparado para asumir un nuevo reto profesional. A pesar de su salida, dejó en claro que su relación con América terminó en buenos términos y con un enorme agradecimiento hacia la institución.

“La decisión se tomó en conjunto. No fue una decisión de un día para otro”, confirmó Jardine, despejando los rumores que hablaban de un posible despido o una renuncia repentina. Sus palabras dejaron en evidencia que la determinación fue analizada durante un largo tiempo antes de hacerse oficial.

Jardine prometió volver al América

Además de explicar los motivos de su salida, el entrenador dejó un mensaje que ilusionó a todos los aficionados azulcremas. “Es un cierre de primera etapa, pero imagino una segunda con América. El América y México me cambiaron la vida para bien, les tengo inmenso cariño”, expresó.

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