Por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Santos Laguna y Pachuca chocan entre sí este domingo 9 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Corona de la ciudad de Torreón. Ambos equipos van por la victoria para cerrar la Fase Regular con una sonrisa.

Para este duelo, el director técnico Jaime Lozano no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante marroquí Oussama Idrissi no será de la partida y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que su ausencia es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Oussama Idrissi en Santos Laguna vs. Pachuca?

Con esta noticia, el volante Víctor Guzmán se sumaría al conjunto inicial y el equipo formaría una línea de tres volantes ofensivos. Los tres estarán por detrás del centrodelantero Enner Valencia.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Santos Laguna sin Oussama Idrissi?

Sin Oussama Idrissi, el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Guerreros: Moreno; Berlanga, Bauermann, García, Aceves; Bautista, Pedraza; Quiñones, Guzmán, Kenedy; y Valencia.

