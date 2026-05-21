Las posibilidades de que el atacante marroquí de Pachuca y el volante argentino de Tigres UANL sean refuerzos de las Águilas.

El semeste de América finalizó tras las sendas eliminaciones en la Concachampions 2026 y Apertura 2026. Tras esto, se abrió el período en el que la directiva de las Águilas trabaja por los refuerzos. En las últimas horas, el periodista César Luis Merlo dio indicios si el club puede sumar a Oussama Idrissi de Pachuca y Juan Brunetta de Tigres UANL.

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Así inició en un video en su canal personal de YouTube: “Les voy a dar la información que yo tengo a esta hora. Pregunté si había algo concreto, formal y real sobre Idrissi a América y la respuesta que tuve fue no. Por ahora, los mismos rumores de siempre, Pachuca no ha recibido nada formal por parte de la América, así que a tener paciencia“.

Y continuó dando detalles: “Saben que el mercado es largo y que muchas veces aparecen un montón de nombres que no se terminan concretando. No estoy diciendo que este no sea un caso, lo que digo es que a día de hoy no hay nada concreto“.

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Además, también habló de otro jugador que fue instalado como un rumor: “Y tema Brunetta a América es un caso similar, porque a mí lo que me dicen es que América por ahora no quiere a Brunetta. No hubo ningún acercamiento, ni con Tigres, ni con el entorno“.

Juan Brunetta seguido por otro equipo de la Liga MX

El mismo comunicador adelantó qué club si tiene en carpeta al futbolista argentino: “El club que tiene en el radar a Brunetta, y esto es exclusivo, es Cruz Azul. ¿Por qué digo en el radar? Porque lo han ofrecido y la verdad que es alguien que interesa“.

Y completó: “Todavía no se ha avanzado, Cruz Azul está muy enfocado en la Final contra Pumas, pero Brunetta está en etapa de análisis porque es un jugador que interesa. Tigres está dispuesto a vender a Bruneta, claro, siempre y cuando llegue una oferta muy pero muy interesante en lo económico“.

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En síntesis