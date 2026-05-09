Jardine impidió que Miguel Herrera se llevara a Ramón Juárez

Desde la ida de los Cuartos de Final entre el Club América y Pumas, en la transmisión de TUDN, Miguel Herrera dio a conocer su interés por Ramón Juárez para llevárselo al Atlante y es que justamente cuando ingresó por el cambio de Cristian Borja por la lesión, el conjunto se volvió más sólido y André Jardine decidió arrancar con él en la banca.

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Miguel Herrera elogia a Ramón Juárez

Esta es una de las críticas que más se le ha hecho, incluso, en Fox, el mismo “Piojo” dio a conocer las cualidades del zaguero central y habló de la importancia que tuvo en el tricampeonato, pero que hasta la fecha, el estratega brasileño lo sigue dejando en la banca por encima de otros jugadores, cuando le ha demostrado de lo que es capaz.

“Él es una parte fundamental del tercer título, jugó muy bien, hizo gol y que después no encuentres que tiene regularidad cuando tu defensa ha sido muy golpeada, llegan unos, salen unos… Yo entiendo lo de los minutos de jugar con (Miguel) Vázquez porque tenía que sumar para que no perdieran los puntos, pero ya cuando vas a la Liguilla y apuestas por un chico que no te ha dado una solidez tan fuerte y tienes en la banca a un tipo que ya te demostró que es bueno a balón parado, efectivo, que marca muy fuerte…yo creo que habría que meter al chavo que ya tiene experiencia”. Miguel Herrera en FOX

🦅🛡️"A RAMÓN JUÁREZ LO QUISE EN 🐾XOLOS, Y 🇧🇷JARDINE LO PIDIÓ"@MiguelHerreraDT habló incrédulo por la falta de minutos del central mexicano en América.#CuadroTitular🔥 pic.twitter.com/b2ZPLRfeOE — FOX (@somos_FOX) May 9, 2026

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Jardine evito la salida de Ramón a Xolos

Pero eso no es todo, sino que Herrera mencionó que eso se le hace raro después de que él buscó a Ramón para llevárselo a los Xolos y cuando ya todo estaba arreglado Jardine lo pidió, pero hasta ahora sigue sin darle continuidad. Es por ello que ahora sabe que si lo siguen relegando podría ir a hablar con él y con América para llevárselo.

“Yo me lo quise llevar a Tijuana, hablé con él y hablé con América, en eso me contestó América: ‘que posiblemente sí porque estaba en San Luis’. Y luego, la gente del América me dice: ‘que ya no porque Jardine lo quiere’ y yo hablé con el chavo y le digo: ‘si te pide el América ve otra vez de regreso”. Miguel Herrera

En síntesis

Miguel Herrera manifestó su interés por fichar a Ramón Juárez para el club Atlante .

manifestó su interés por fichar a para el club . El técnico elogió la participación de Juárez en la obtención del tricampeonato del América.

del América. Herrera intentó previamente contratar al defensa central cuando dirigía al equipo de Tijuana.