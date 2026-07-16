El delantero francés no será parte del duelo de los Felinos ante la Jauría por el torneo nacional de la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, Xolos y Tigres UANL se enfrentan este jueves 16 de julio desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana. Ambos equipos buscan iniciar el torneo con el pie derecho.

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Para este compromiso, el director técnico Guido Pizarro no contará con un jugador que suele ser una variante para el equipo. El atacante André-Pierre Gignac no será parte del compromiso y no estará en el banquillo. La razón es que el jugador ya no pertenece al club tras terminar la temporada anterior.

¿Quién será el reemplazo de André-Pierre Gignac en Xolos vs. Tigres UANL?

Con esta noticia, el delantero Rodrigo Aguirre se suma a la alineación titular y será la referencia en el área para su equipo. El uruguayo estará por delante de una línea de tres volantes ofensivos conformada por Diego Sánchez, Juan Bruntta y Ozziel Herrera.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL sin Xolos sin André-Pierre Gignac?

Sin André-Pierre Gignac, los Felinos formarán de la siguiente manera en su encuentro contra la Jauría: Guzmán; Garza, Joaquim, Zwarg, Loroña; Vigón, Simeone; Sánchez, Brunetta, Herrera; y Aguirre.