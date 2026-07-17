¡Tensión en Coapa! El Apertura 2026 ya comenzó y todavía no oficializó caras nuevas el Club América. En una situación atípica para el club más grande de México, iniciada esta edición del torneo de Primera, el cuerpo técnico aún no ha podido usar nuevas altas. Luego de un primer semestre de muchos altibajos, se esperaba otra reacción de la directiva.

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No obstante, más allá del pesimismo de la no-llegada de refuerzos, César Luis Merlo trajo algo de certezas. El periodista argentino aseguró que en los próximos días se cerrará el primer fichaje de las ‘Águilas’ para el próximo campeonato. Aunque no es de las posiciones que los aficionados más reclamaban jerarquizar, será mejor que nada.

De acuerdo a la información del especialista en movimientos de jugadores, el primer refuerzo para el Apertura 2026 será un lateral izquierdo para suplir la salida de Thiago Espinosa. El juvenil, que fue comprado en dos millones de dólares hace algunas semanas, fue cedido a préstamo a Peñarol y ya se sabe que tienen cerrado un reemplazante.

César Merlo sostuvo que no le han dicho el nombre, pero que el fichaje que estaría avanzado tendría estas características: “alguien que juega en Sudamérica, que es versátil y puede jugar de 3, de mediocampista o de extremo”. El reportero prometió destapar el nombre durante el fin de semana para mantener informada a la fanaticada del Club América.

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¿Qué otros refuerzos están cerca del Club América?

Al referirse al mercado de pases de las ‘Águilas’, CLM fue pesimista sobre las negociaciones que mantiene la directiva para incorporar jugadores, con ninguna otra cerca de hacerse. Tampoco pudo dar certezas sobre las demás posiciones puntuales en las que la institución está trabajando mejorar al equipo, y pidió paciencia tal transmitieron desde Coapa.

Santiago Baños, apuntado por todos en el América [Foto: Getty]

¿Cómo está la llegada de Borja Iglesas al Club América?

El corresponsal actualizó su reporte sobre el delantero de la Selección de España y tampoco llevó buenas noticias. Borja Iglesias estaría cada vez más lejos de venir, quedando “muy pero muy lejos en lo económico por lo que pide el jugador y por lo que pide Celta de Vigo”. Pese a la reunión donde se le presentó el proyecto, no estaría del todo convencido de ir al cuadro azulcrema.