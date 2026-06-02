En tigres lo despreciaron y Miguel Herrera lo fichará en el Atlante

El estratega lo tuvo en la mira desde que estaban en el conjunto de Tigres.

Miguel Herrera ya fue presentado como el DT del Atlante para este regreso del conjunto azulgrana a la Primera División de la Liga MX, por lo que en esta etapa ya comenzó con el armado del equipo y ha estado buscando piezas que ya utilizó en algunos de los clubes donde ha dirigido, por lo que ahora le tocó a Tigres ser el blanco.

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Durante la etapa del “Piojo” en el equipo de la UANL entre 2021-2022 un jugador de los que en Tigres no quisieron, le llenó el ojo a Herrera, por lo que ahora que el conjunto ya lo dejó libre e incluso lo mandó a la Liga de Expansión, aprovechó para darle un retorno y darle la oportunidad que quizá en la escuadra de Nuevo León no le dieron.

El “Piojo” Herrera va por un extigre

De acuerdo con la información de Antonio Camacho, sería Eduardo Tercero, el jugador que con pasado en Tigres, ahora formará parte del conjunto del Piojo en Los Potros. El futbolista no fue requerido para el proceso de Guido Pizarro y después de mantenerse en el equipo sin apariciones importantes, se fue al Atlético Morelia.

Las condiciones del jugador de 30 años de edad de poder jugar como defensa central o lateral, le permite un lugar en este nuevo equipo de la Liga MX. Un jugador que fue muy criticado y que se le dieron pocas oportunidades estando con la plantilla, por lo que podría tener un resurgimiento bajo las riendas del estratega.

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El día en que anunciaron su salida de la escuadra regia la afición se mostró muy contenta, ya que era de esos jugadores que poco aportaban desde la banca, porque no tenía oportunidades, pero que se mantuvo por varios torneos. Ahora, tendrá una revancha en primera división de la mano de Miguel Herrera en esta etapa.

En síntesis