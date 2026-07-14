Miguel Herrera le deja consejo a Rafa Márquez

El DT del Atlante le dejó un consejo a Rafael Márquez ahora que toma las riendas de la Selección Mexicana.

Miguel Herrera está a punto de debutar en la Liga MX como director técnico de Atlante, por lo que estuvo como invitado en Fox Sports. El estratega mexicano no sólo se limitó a hablar de lo que viene para su equipo en el futbol nacional, sino que habló de la Selección Mexicana.

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Y es que recientemente se dio a conocer que Rafael Márquez tomaría las riendas del cuadro Tricolor, después de lo que se hizo en el Mundial 2026, que aunque no clasificaron al sexto partido de los Cuartos de Final la plantilla terminó por unirse con la afición, algo que por muchos años no sucedía.

¿Herrera confía en Márquez con la Selección?

De esta manera, cuestionaron al estratega de los Potros, sobre cómo veía el nombramiento de Rafa, tras dejar el puesto Javier Aguirre, por lo que el “Piojo” detalló que lo ve con un gran potencial, siempre y cuando sea él quien tome ciertas decisiones en la plantilla.

“Rafa debe armar su cuerpo técnico. Si la Federación los invita, esto no va a acabar bien ni de broma. Rafa si no lleva a su gente, a la que le tiene confianza, esto va a acabar mal”, mencionó el estratega, dando muestra de que no confía en lo que puedan imponerle.

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Hay que recordar que Miguel ya estuvo al mando de la Selección Mexicana y esas palabras que menciona podrían tener peso, ya que sabe cómo se manejan las cosas con la FMF, por lo que pone a pensar que en esta nueva etapa de Márquez podría haber quienes metan las manos.

En síntesis