Faitelson explota contra Almada tras elegir a Malagón por encima de Cota para el América vs. Rayados

Guillermo Almada le dio la oportunidad a Malagón de que vuelva al arco del primer equipo contra Monterrey, decisión que no agradó al periodista mexicano.

El América no logró quedarse con las tres unidades este sábado frente a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Azteca, en un compromiso que concluyó con empate 1-1. No obstante, una de las notas más destacadas de la velada para las Águilas fue la reaparición de Luis Ángel Malagón resguardando los tres postes.

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El guardameta se mantenía alejado de las canchas desde el pasado 10 de marzo de 2026, fecha en que sufrió la rotura del tendón de Aquiles durante el duelo de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Philadelphia Union de los Estados Unidos.

Tras sumar rodaje futbolístico desde agosto con la categoría Sub-21 en el Torneo Apertura de la Liga MX, Malagón comenzó a figurar como opción en la banca de suplentes del primer equipo. Para el choque ante la escuadra regiomontana, Guillermo Almada tomó la decisión de alinear como titular al cancerbero, sumando sus primeros minutos oficiales con el plantel estelar tras siete meses de inactividad.

Bajar a Cota, una falta de respeto para Faitelson

Como consecuencia directa de la determinación asumida por el estratega uruguayo, Rodolfo Cota, quien había resguardado la portería durante el periodo de rehabilitación de Malagón, debió ceder su lugar para ocupar un puesto en la banca de suplentes. La medida generó debate inmediato en el entorno mediático, siendo David Faitelson uno de los críticos más severos ante la postura de Almada.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el reconocido analista de TUDN fijó una postura tajante sobre la modificación bajo los tres postes: “Injusto que Guillermo Almada deje en la banca al portero Rodolfo Cota para darle entrada a Luis Ángel Malagón.”

Injusto que Guillermo Almada deje en la banca al portero Rodolfo Cota para darle entrada a Luis Ángel Malagón.

Tenía que haber esperado otro momento. Quizá una baja de juego de Cota, un error o una lesión. Sacarlo de la cancha así no es respetar el momento de cada futbolista…Mal… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 11, 2026

Respaldando el desempeño del experimentado guardameta de 38 años, quien venía registrando actuaciones solventes sobre el terreno de juego, Faitelson cuestionó de forma directa al timonel azulcrema: “Tenía que haber esperado otro momento. Quizá una baja de juego de Cota, un error o una lesión. Sacarlo de la cancha así no es respetar el momento de cada futbolista…Mal por Guillermo Almada…“, cerró el periodista.

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En síntesis