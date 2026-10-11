América todavía no pudo ganarle a ningún equipo grande de la Liga MX desde la llegada de Guillermo Almada.

América terminará como superlíder del Apertura 2026 pese al empate de este sábado con Rayados en el Estadio Azteca. Las Águilas empezaron perdiendo el encuentro, pero el flamante fichaje Santiago Bueno convirtió su primer gol para igualar el juego.

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Por otra parte, Miguel Borja fue expulsado en el final del partido luego de una acción desafortunada con Carlos Salcedo, defensa de Monterrey. Después del partido, Guillermo Almada defendió al delantero colombiano y explicó que tendrá que adaptarse al arbitraje mexicano.

“Primero no vi el detalle de la jugada porque estaba distante y no vi cómo fue la jugada. Él va a buscar el centro de Brian (Rodríguez) y como todo centrodelantero va a tratar de conectar. Borja tiene un juego de contacto físico mucho con los zagueros, él recibe permanentemente también“, comenzó diciendo el entrenador de América.

“Y, bueno, son situaciones que él se va a tener que adaptar un poco al arbitraje mexicano que es completamente distinto al argentino o brasilero. Y que no nos vuelva a suceder. Doy por descontado que no hubo mala intención ni se tiró para pegarle al rival. Es una situación que conversaremos con él con el correr de los días para que no se repita”, concluyó Guillermo Almada.

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DEFIENDE A BORJA Guillermo Almada “No vi el detalle de la jugada porque estaba distante y no vi como fue a definir. Él va a buscar el desborde de Brian y trata de conectar, pero Borja tiene un juego de contacto físico". https://t.co/sx79DIVxwH — PressPort (@PressPortmx) October 11, 2026

Miguel Borja no podrá estar en el partido del próximo sábado frente a Club León por su expulsión y habrá que esperar si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX lo suspende por más de una jornada, pero la acción no fue tan dura como para imaginar que eso ocurra.

Los próximos rivales del América

A pesar de todavía no haberle podido ganar a ningún grande desde la llegada de Guillermo Almada, América duerme líder en la clasificación y además tiene un partido pendiente. León, Atlas, Pachuca, Xolos, Toluca, Pumas y Tigres son los próximos rivales de Las Águilas por la etapa regular.

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La jugada de la expulsión

Falta de Miguel Borja (Club América) a Carlos Salcedo (Monterrey), donde se está pidiendo un tiro penal; narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA https://t.co/EOOSLBODFk — lilboimx (@lilboimx) October 11, 2026

En síntesis