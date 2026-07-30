Tras conquistar el tricampeonato, el Club América perdió protagonismo y dejó de pelear por los títulos. En esta columna analizamos por qué Santiago Baños carga con gran parte de la responsabilidad, sin dejar de lado el papel de la directiva y los dueños del club.

América pasó de ser el rey del futbol mexicano, conquistando un histórico tricampeonato, a no ganar absolutamente nada en el último tiempo. El equipo fue perdiendo protagonismo, dejó de transmitir la misma superioridad y la paciencia de la afición comienza a agotarse.

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El cambio de entrenador tampoco produjo un impacto inmediato. Guillermo Almada llegó para iniciar un nuevo ciclo y, por el momento, intenta sacar adelante al equipo con las herramientas que tiene a disposición y dándoles oportunidades a varios jóvenes surgidos de las fuerzas básicas.

Sin embargo, el principal apuntado por gran parte de la afición es Santiago Baños. Y no es casualidad. El presidente deportivo del América ha sido uno de los responsables de las decisiones tomadas en los últimos mercados de pases, donde el club perdió jerarquía en lugar de fortalecer un plantel que venía de dominar el fútbol mexicano.

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Las figuras que se fueron y los fichajes que no estuvieron a la altura

En los últimos mercados, América dejó salir futbolistas que fueron determinantes para la etapa más exitosa del club. Nombres como Diego Valdés, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Jonathan “Cabecita” Rodríguez y Richard Sánchez marcaron una época y fueron piezas fundamentales para conseguir títulos. Reemplazar jugadores de ese nivel nunca sería sencillo, pero la directiva tenía la obligación de buscar soluciones.

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Eso, al menos hasta ahora, no ocurrió. Alexis Gutiérrez no logró consolidarse, Allan Saint-Maximin llegó con grandes expectativas y se fue a los pocos meses, Javairo Dilrosun nunca terminó de convencer , Kevin Álvarez tuvo un buen comienzo pero desde hace tiempo atraviesa un nivel muy por debajo de lo esperado para la inversión realizada, Erick Sánchez no consiguió convertirse en el líder del mediocampo, mientras que Rodrigo Dourado y Vinicius Lima tampoco lograron justificar su incorporación, lo que los llevó a ser borrados.

Es evidente que la responsabilidad no recae únicamente sobre Santiago Baños. Los demás directivos, los dueños del club e incluso algunos futbolistas también tienen su cuota en el presente del América. Sin embargo, como máximo responsable del área deportiva, Baños es quien diseña gran parte del proyecto futbolístico, define junto a la directiva las incorporaciones y participa en las decisiones más importantes del plantel.

El América necesita volver a construir un equipo competitivo y recuperar la identidad que lo llevó a ser el mejor de México en su momento. Para poder lograrlo, será indispensable una mejor planificación deportiva y una autocrítica profunda desde la dirigencia. Porque cuando un club pierde figuras, invierte millones en refuerzos que no terminan funcionando y deja de pelear por los títulos, las decisiones de quienes conducen el proyecto quedan bajo las críticas de la afición.

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