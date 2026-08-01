'La Máquina' no tendrá a disposición al artífice de la décima para el encuentro de hoy en el Azteca. El motivo.

Cruz Azul atraviesa un momento donde ‘le sale todo como quiere’ y hoy saltará al terreno de juego del Estadio Azteca a intentar que no se corte ese presente soñado por todos. ‘La Máquina’ recibirá al Atlante, al que volverá a cruzar luego de muchísimo tiempo, buscando una victoria que le permita sostener el puntaje perfecto y la cima.

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Los dirigidos por Joel Huiqui no solo vienen de ser campeones del último torneo y del Campeón de Campeones, sino que ganaron sus dos primeros juegos en el Apertura 2026. Actualmente, el cuadro capitalino acumula seis unidades, y si hoy se lleva la victoria en Ciudad de México cerrará la jornada 3 en lo más alto de la tabla de posiciones.

Detrás de ese objetivo de conseguir otros tres puntos en casa, Cruz Azul contará con un imprevisto que hará retocar la estrategia al cuerpo técnico para el juego con Atlante. Carlos Rotondi será baja para el partido de esta noche en el Azteca, y observará el encuentro desde las gradas sin estar disponible para sumar siquiera unos minutos.

Rotondi no juega este sábado ante Atlante [Foto: Getty]

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Aunque sí existe un problema físico, para tranquilidad de la afición no se trata de una lesión severa. El polifuncional futbolista de ‘La Máquina’ no será parte del juego a causa de una molestia muscular. Desde La Noria aseguraron que no era necesario realizar ningún estudio dado que se trata de una dolencia y por suerte no pasó a mayores.

Durante los últimos días, Carlos Rotondi entrenó diferenciado y no pudo cumplir con todas las tareas junto al resto de sus compañeros. El cuerpo técnico lo esperó hasta último momento y finalmente decidió preservarlo para evitar cualquier posible lesión. Por ello, quedó hasta fuera de la convocatoria de Cruz Azul ante el Atlante.

El inconviente muscular del jugador sí descolocó en parte dado que venía de completar ¡14 titularidades consecutivas! desde abril hasta este inicio de agosto. Hace cuatro meses tuvo la última lesión que le hizo perderse algunos partidos, pero desde entonces había jugado con normalidad. Esta vez, Carlos Rotondi deberá hacerse a un lado.

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¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs. Atlante por el Apertura 2026?

El encuentro de la jornada 3 del Apertura de esta Liga MX se disputará HOY sábado 1 de agosto, con sede en el Estadio Azteca, a partir de las 21.00 horas del Centro de México. Este compromiso contará con la transmisión en vivo y en directo por televisión de las pantallas de TUDN y Canal 5, y vía streaming de las plataformas ViX Premium y Layvtime.