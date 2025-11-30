América no estuvo a la altura de las circunstancias a lo largo de la temporada y lo terminó pagando caro. El equipo de André Jardine está muy lejos de ser ese conjunto que ganó el tricampeonato del futbol mexicano hace un tiempo atrás. La falta de regularidad y de contundencia fue evidente en todos los partidos.

Ayer, aunque el planteo inicial no fue malo y su equipo dominó a Rayados de Monterrey todo el partido, lo terminaron pagando caro por errores defensivos que llevaron al equipo a despedirse de la competencia antes de lo que pensaban.

El gol agónico de Germán Berterame terminó por darle el batacazo a los regios, quienes se quedaron con la clasificación a semifinales en el Ciudad de los Deportes. América se quedó con un sabor amargo y la sensación de que pudo hacer más.

Tras el golpe, mucho se está hablando sobre el futuro de André Jardine, no solo por el bajo nivel futbolístico mostrado por el equipo, sino también por los resultados obtenidos a lo largo del año. El equipo no ganó ningún título y las críticas hacia el técnico crecieron.

¿Jardine sigue o se va?

Según la información revelada por el periodista Carlos Ponz de Récord, el técnico continuará al frente del América pese a no cumplir con las expectativas. La directiva decidió mantener la confianza en el proyecto y darle otra oportunidad. Habrá un torneo más para intentar revertir la situación y enderezar el rumbo. Esto marca un voto de confianza importante para el estratega que se lo ganó con todo lo que consiguió anteriormente.

La directiva espera que Jardine pueda trabajar en los ajustes necesarios y recuperar el nivel del equipo. Por lo tanto, el próximo mercado dejarán ir a aquellos futbolistas que cumplieron un ciclo y buscarán refuerzos de jerarquía.

