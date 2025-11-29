Una noche que parecía tener un final feliz para las ‘Águilas’ terminó siendo una de las páginas más olvidables. El Club América quedó eliminado en cuartos de final de la Liguilla de este Apertura, en una definición donde las emociones llegaron sobre el final. Monterrey, que hizo un partido muy discreto, se llevó la clasificación en la agonía del encuentro y celebró con todo en Ciudad de México.

El conjunto azulcrema había comenzado con todo, y a los sesenta minutos ya ganaba 2-0 y ponía un pie en semifinales. Alejandro Zendejas, a los 30′ del primer tiempo, y José Raúl Zúñiga, a los 14′ de la segunda parte, habían puesto en ventaja al América. El dueño de casa dominaba el marcador, era superior en el juego y ya se veía en la siguiente ronda, sin chances de reacción de Monterrey.

Sin embargo, hubo una situación que cambió el rumbo del partido y de la serie. A los 28 minutos del complemento, José Raúl Zúñiga había convertido el tercer gol y liquidaba las cosas, pero el cuerpo arbitral tenía otros planes. El VAR revisó y anuló el 3-0 de las ‘Águilas’, a partir de lo cual el compromiso tomó un vuelco impensado unos instantes atrás, cuando todo era jolgorio en las gradas.

Desde ese fallo, Domenec Torrent mandó al equipo al ataque, sabiendo que con una anotación podrían arrebatarle la clasificación al América… ¡y así lo hicieron! A los 48 minutos de la etapa final, en la agonía del juego Germán Berterame convirtió el 1-2 y el gol de la clasificación de Monterrey. Rayados, que hizo muchos méritos en la ida y pocos en la vuelta, se quedó con el boleto a semifinales y enmudeció CDMX.

Consumada la eliminación tempranera del América en cuartos de final de la Liguilla, las redes sociales estallaron con memes contra los azulcremas. Fanáticos de Rayados pero también de otros equipos se mostraron tan sorprendidos como extasiados por el resultado, y humillaron al local. El máximo campeón del futbol mexicano y un nuevo golpe, esta vez en el Apertura 2025.

Los memes de la eliminación del América ante Rayados:

