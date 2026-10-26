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Guillermo Almada lanza contundente mensaje tras la derrota del América ante Pachuca: “Fue el partido que…”

Luego de la derrota del América contra Pachuca, el entrenador Guillermo Almada lanzó un contundente análisis postpartido.

Guillermo Almada no se guardó nada tras la derrota del América.
© Juan Manuel Serrano Arce/Getty ImagesGuillermo Almada no se guardó nada tras la derrota del América.

El América vio frenada su racha invicta sobre la cancha del Estadio Azteca. Tras recibir al Pachuca este domingo 25 de octubre, el conjunto comandado por Guillermo Almada tropezó 1-2, desaprovechando la oportunidad de despegarse en la cima de la clasificación en el marco de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026.

Alan Bautista abrió el marcador para los hidalguenses al minuto 12, ventaja que Henry Martín emparejó en la primera acción del tiempo complementario; no obstante, Oussama Idrissi mandó a guardar el balón para decretar la victoria visitante. Si bien las Águilas generaron mayor volumen de aproximaciones en ataque, las siete atajadas salvadoras de Carlos Moreno y la contundencia de los Tuzos le propinaron al cuadro de Coapa su primer tropiezo en la Liga MX tras más de un mes de dominio.

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Almada fue contundente en su diagnóstico

Pachuca le asestó el quinto descalabro a Almada desde que asumió las riendas del América. Sin embargo, más allá de que la caída se consumó por la mínima diferencia, el estratega charrúa terminó visiblemente más inconforme con el funcionamiento táctico en comparación con sus anteriores descalabros.

En conferencia de prensa posterior al cotejo, Almada desmenuzó el rendimiento de su plantel y lanzó una reflexión sin rodeos: “Si bien hubo mucha paridad y generamos situaciones, el rival también lo generó, y fue el partido que menos me gustó de la etapa que llevamos en el club.

Pese a asumir la responsabilidad principal por el resultado adverso, el timonel exhibió las fallas que exhibió la escuadra en relación con compromisos previos: “Analizaremos un poco las causas porque no pudimos presionar bien en ciertos momentos, y también la imprecisión nos llevó a cederles algunas posibilidades. Por más que, vuelvo a insistir, tuvimos situaciones en determinado momento, en definitiva si no jugás bien y no superás al rival, se te cierran las posibilidades de ganar el partido.

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Almada remató su intervención señalando dos factores puntuales por los cuales el América no logró imponer condiciones ante el conjunto tuzo: “En definitiva, dividimos mucho el balón, cedimos este algunas generaciones de situaciones de gol al rival que en definitiva fue más certero que nosotros“, sentenció.

Ahora la escuadra azulcrema deberá cambiar el chip con rapidez, tomando en cuenta que el compromiso ante los Xolos de Tijuana está a la vuelta de la esquina. Este jueves 29 de octubre, las Águilas recibirán al cuadro fronterizo para saldar el compromiso pendiente de la Jornada 7, contando con un margen mínimo de recuperación para sacudirse el amargo sabor del descalabro.

En síntesis

  • América de Guillermo Almada perdió 1-2 contra Pachuca en el Estadio Azteca.
  • Alan Bautista, Henry Martín y Oussama Idrissi marcaron los goles del encuentro.
  • América jugará contra Xolos de Tijuana el jueves 29 de octubre.
Dante Gonzalez
Dante Gonzalez
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