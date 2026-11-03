El artillero de los 'Tuzos' está teniendo un certamen soñado y estos son los mejores registros históricos.

Aunque varias estrellas nuevas han llegado en los últimos tiempos al futbol mexicano, Salomón Rondón se ha convertido en el jugador más decisivo de la Liga MX. El centrodelantero venezolano, que retornó al país luego de un breve paso por España, volvió a encontrar en México su zona de confort y un contexto favorable.

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El experimentado atacante está teniendo un semestre soñado en Pachuca, que lo ha vuelto a poner en el centro de la escena y en boca de todos. Esta temporada, el referente de la ‘Vinotinto’ ha anotado 15 goles en 15 partidos en el Apertura 2026. Ha tenido asistencia perfecta en todo el campeonato, y también ha sumado una asistencia.

Evidentemente, gracias a esta enorme cosecha individual, Salomón Rondón es el máximo artillero del torneo, con 5 tantos de distancia sobre su más inmediato escolta. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, todo parece indicar que el delantero de los Tuzos acabará consagrandose campeón de la tabla de ‘killers’.

El primero de ‘Salo’ fue en la J1 ante Pumas [Foto: Getty]

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Qué necesita Salomón Rondón para romper el récord de goleo en la Liga MX:

Por su espectacular producción goleadora, muchos podrían imaginar que el venezolano podría alcanzar cifras inéditas en el futbol mexicano. Sin embargo, debería ocurrir un milagro para que rompa el récord de goleo en la fase regular de la Liga MX. Es que hay una figura que ha logrado algo casi imposible en torneos cortos.

Mucho antes de Salomón Rondón, José Saturnino Cardozo escribió su nombre en la historia y mantuvo la vara alta para las próximas generaciones de artilleros. El ‘Diablo Mayor’ ostenta la marca más onerosa de todas en términos de goleo en la primera ronda del campeonato mexicano. Era otra época del futbol y nadie pudo igualarlo.

La leyenda de los Diablos Rojos marcó ¡29 goles! en la fase regular el Torneo Apertura 2002 de la Liga MX, transformando casi en una utopía la chance de alcanzarlo. Salomón Rondón lleva un promedio de un gol por partido en el Apertura 2026, y aún así le falta el doble de tantos para poder llegar a semejante registro.

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De esta manera, para que Salomón Rondón pueda hacer historia en México, tendría que convertir 14 goles entre la jornada 15 y la 16. Sólo restan dos fechas en la fase regular de esta Liga MX, y está claro que en condiciones normales esto no va a ocurrir. Eso sí, el ‘Rey’ podrá meterse entre las marcas más destacadas de todos los tiempos.