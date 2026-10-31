Te traemos los canales y plataformas que se ocuparán de pasar en directo el choque entre 'Tuzos' y 'Felinos'.

Pachuca y Tigres serán los animadores del primer compromiso del sábado en la continuidad de la jornada 15 del Apertura 2026. Se enfrentan dos contendientes que, si bien aún no están eliminados, tienen aquí su última chance de redimirse y aspirar a clasificar. La victoria es impostergable para ambos y eso hará muy atractivo el juego.

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Antes de disputar el encuentro de esta tarde, los ‘Tuzos’ llegan en 13° lugar y los ‘Felinos’ en 15° lugar, uno con 16 unidades y otro con 13 unidades. Por esa razón, si uno de los dos se lleva el triunfo se acercará a los puestos de clasificación a Liguilla y luego deberá dejar todo en los dos partidos que quedan. Hoy es “una final” en Hidalgo.

Como no habrá otro compromiso en simultáneo, muchos fanáticos querrán seguir las acciones. No obstante, el juego no irá por TV abierta en México pues ningún canal gratuito tiene los derechos de transmisión. Habrá que pagar para poder observar en vivo y en directo el enfrentamiento entre Pachuca y Tigres de esta Liga MX.

Pachuca recibe a Tigres en el Hidalgo [Foto: Getty]

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¿Qué canal de TV transmite Pachuca vs. Tigres por el Apertura 2026?

El partido Pachuca vs. Tigres UANL no se podrá seguir por televisión en México esta tarde. Esto es, no solamente las señales de TV abierta no tendrán en sus pantallas el compromiso, sino que tampoco lo tienen las cadenas de cable. En la grilla no aparecen pantallas disponibles para este juego.

¿Qué servicios de streaming transmiten Pachuca vs. Tigres por el Apertura 2026?

El partido Pachuca vs. Tigres UANL contará con la transmisión en vivo y en directo para todo el territorio mexicano, de manera online, de la plataforma ViX Premium. El servicio de streaming permitirá a los aficionados seguir por su pantalla con imagen y sonido, solo bajo la suscripción paga que ofrece el sitio.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Tigres por el Apertura 2026?

El partido Pachuca vs. Tigres UANL se llevará a cabo HOY sábado 31 de octubre, en el Estadio Hidalgo, en el marco de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro dará inicio a partir de las 17.00 horas del Centro de México, dando el puntapié a la cuádruple cartelera de partidos que tiene lista la agenda del día.