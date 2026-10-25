El estratega ya dio la cara ante la derrota de las Águilas frente a Pachuca y señaló a los culpables de este resultado en el Estadio Azteca.

Este domingo el Club América, que venía de dar muy buenos partidos y manteniéndose en el liderato volvió a caer de nueva cuenta ante Pachuca en el Estadio Azteca. Guillermo Almada fue vencido por su exequipo y lamentó la derrota que tuvo el conjunto justamente a unas fechas de cerrar la fase regular del torneo.

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Se sabe que el estratega de las Águilas no es para nada conformista y pese a los resultados que venía dando, siempre estaba en busca de dar lo mejor con su equipo. Lamentablemente, con la derrota de nueva cuenta vinieron las dudas y nadie se esperaba que cayeran ante uno de los rivales a los que más fácil se le hace vencerlos.

¿Los jugadores tuvieron la culpa?

Es por ello que en la conferencia de prensa se le cuestionó sobre esta dura caída ante los Tuzos y señalaron como culpables a los jugadores. Por lo que el estratega al final deslindó a los futbolistas de esta situación y se puso como el único culpable de que se hubiera conseguido ese resultado, pero que lo estarían analizando.

“Esto lo analizaremos a la interna, aquí cuando no se gana, el único responsable soy yo, los futbolistas no tienen absolutamente nada qué ver y cualquier situación que creamos que tenemos que corregir o mejorar la vamos a analizar. Que este partido nos sirva como experiencia, la situación es venidera, porque seguimos en privilegio”. Guillermo Almada

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El estratega no quiso caer en las provocaciones de culpar a los futbolistas y declaró que todo aquello que no salió bien tratarán de trabajarlo con la idea de que en los próximos encuentros puedan seguirse manteniendo como los líderes que son y para ello tendrán su partido pendiente el próximo miércoles 28 ante los Xolos de Tijuana.

En síntesis