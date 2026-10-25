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Club América

Guillermo Almada señala a los culpables de la derrota del América sobre Pachuca

El estratega ya dio la cara ante la derrota de las Águilas frente a Pachuca y señaló a los culpables de este resultado en el Estadio Azteca.

Este domingo el Club América, que venía de dar muy buenos partidos y manteniéndose en el liderato volvió a caer de nueva cuenta ante Pachuca en el Estadio Azteca. Guillermo Almada fue vencido por su exequipo y lamentó la derrota que tuvo el conjunto justamente a unas fechas de cerrar la fase regular del torneo.

Se sabe que el estratega de las Águilas no es para nada conformista y pese a los resultados que venía dando, siempre estaba en busca de dar lo mejor con su equipo. Lamentablemente, con la derrota de nueva cuenta vinieron las dudas y nadie se esperaba que cayeran ante uno de los rivales a los que más fácil se le hace vencerlos.

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¿Los jugadores tuvieron la culpa?

Es por ello que en la conferencia de prensa se le cuestionó sobre esta dura caída ante los Tuzos y señalaron como culpables a los jugadores. Por lo que el estratega al final deslindó a los futbolistas de esta situación y se puso como el único culpable de que se hubiera conseguido ese resultado, pero que lo estarían analizando.

“Esto lo analizaremos a la interna, aquí cuando no se gana, el único responsable soy yo, los futbolistas no tienen absolutamente nada qué ver y cualquier situación que creamos que tenemos que corregir o mejorar la vamos a analizar. Que este partido nos sirva como experiencia, la situación es venidera, porque seguimos en privilegio”.

Guillermo Almada

El estratega no quiso caer en las provocaciones de culpar a los futbolistas y declaró que todo aquello que no salió bien tratarán de trabajarlo con la idea de que en los próximos encuentros puedan seguirse manteniendo como los líderes que son y para ello tendrán su partido pendiente el próximo miércoles 28 ante los Xolos de Tijuana.

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En síntesis

  • Club América cayó frente al Pachuca este sábado en el Estadio Azteca.
  • Guillermo Almada asumió públicamente toda la responsabilidad por la derrota de su equipo.
  • Miércoles 28 es la fecha del próximo partido de América contra Xolos de Tijuana.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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