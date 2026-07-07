A una semana del debut, las cosas no están saliendo como esperaban en el Club América en lo que refiere a los fichajes de verano. Los anhelos que la directiva tenía para el post-Mundial están costando hacerlos realidad y el cuerpo técnico se impacienta. En las últimas horas, surgieron inconvenientes con uno de los nombres que más fuerte han sonado.

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Mientras que algunas versiones infundadas apuntaban a que el jugador estaba cerrado para el equipo, la novela de Luis Chávez pareciera estar enfriándose un poco. Esta semana habrían surgido complicaciones que obstaculizan la posible llegada del mediocampista, el gran sueño de Guillermo Almada para reforzar la plantilla azulcrema este semestre.

De acuerdo a la información brindada por César Luis Merlo, aparecieron dos trabas en las gestiones para intentar avanzar en el fichaje del volante de la Selección Mexicana. El periodista platicó con fuentes dentro del América y por ello fue enfático en que la contratación del jugador está muy lejos de estar hecha como se había filtrado en redes.

América no baja los brazos por Luis Chávez pero es difícil [Foto: Getty]

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Según la información que el especialista en libro de pases pudo recabar, la primer dificultad que encontró el América es que Dinamo Moscú le presentó una oferta de extensión de contrato. Mientras que el club ruso donde juega Luis Chávez le había pedido una fortuna a las ‘Águilas’ para hacer el traspaso, ahora quiere retenerlo y busca su renovación.

Por otro lado, el reportero ha manifestado también que, tras conocerse el interés formal y firme del Club América, un club de la MLS avisó que hará una propuesta para comprarlo. Aunque no reveló de qué equipo se trata, esa institución se prendería a la carrera con el cuadro mexicano, elevando una oferta a Dinamo Moscú para adquirir su ficha.

Así, lo primero que debe suceder para que en el América sean un poco más optimistas sería que el jugador se plante y decida no aceptar renovar y buscar ser transferido. De esa manera, los rusos dejarían de lado la posibilidad de quedarse con el mediocentro y analizarían los ofrecimientos que los de la Liga MX o el de la MLS pudieran realizar.

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Celta le pone precio a Borja Iglesias y el América sufre otro golpe bajo:

Tras la noticia de Luis Chávez, CLM confesó que el Club América deberá desembolsar ¡10 millones de dólares! para adquirir los derechos económicos de Borja Iglesias, según exigió Celta. No obstante, también planteó que habrá una reunión en Los Ángeles entre Santiago Baños y Borja Iglesias para presentarle el proyecto deportivo y acercarle un contrato importante. ¿Podrán seducirlo de llegar a Coapa?

América rechaza oferta por Alexis Gutiérrez y postula sus condiciones:

Dentro de su editorial sobre las ‘Águilas’, el informante dio a conocer que Elche presentó una propuesta por Alexis Gutiérrez que fue descartada de inmediato por el Club América. Por pedido de Martín Ansemi, el club español intentó incorporarlo mediante una cesión por un año y con opción de compra. Sin embargo, la directiva azulcrema dejó en claro que solo sale por una venta definitiva y por un valor relativamente alto.