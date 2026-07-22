La directiva del Club América no se dará por vencida en las carpetas abiertas que tiene pensando en reforzar el equipo para intentar volver a ser campeón en el Apertura 2026. Durante este mercado de fichajes se han nombrado escasas potenciales contrataciones, y esas son las que todavía están luchando por llevar a buen puerto.

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En las últimas horas, los altos mandos del América han vuelto a poner en marcha una operación que ya se ha vuelto tediosa tanto para las autoridades como para la afición. El conjunto azulcrema ha reflotado la negociación por Luis Chávez, que todavía está abierto a salir de Rusia y llegar al futbol mexicano para jugar en las Águilas.

Para intentar acelerar las cosas y buscar cerrar un posible trato lo antes posible, desde Coapa le han presentado una última oferta “histórica”, según informó Gibran Araige. En su aparición más reciente de TUDN, el periodista reveló que la dirigencia le realizó al futbolista una jugosa propuesta, a la altura del jugador que espera fichar.

Luis Chávez, el gran anhelo americanista [Foto: Getty]

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De acuerdo a lo señalado por el reportero, las autoridades del Club América le propusieron ser el futbolista mejor pagado del plantel, por encima de los actuales referentes. Aunque no brindó detalles concretos en cuanto a cifras o números, apuntó que se trataría de una oferta millonaria para evitar un ‘no’ como respuesta.

De este modo, la intención de las ‘Águilas’ sería llegar a un acuerdo con el jugador para luego platicar con Dinamo Moscú, el club dueño de su ficha que lo tasó en varios millones. La operación, incluso en caso de arribar a un final feliz, será altamente costosa para el América, pero a esta altura del partido, es un riesgo a correr para reforzarse.

A favor del cuadro azulcrema, Luis Chávez no fue convocado por el entrenador para el último partido del Dinamo Moscú ante CSKA, que terminó en una goleada de su equipo. El volante ofensivo no suma minutos oficiales desde… ¡el partido inaugural de la Copa del Mundo!, donde ingresó un rato en el juego entre México y Sudáfrica. ¿Aceptará la nueva oferta?

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El Club América busca un delantero para contentar a Guillermo Almada:

En su último informe para TUDN, Araige, sostuvo que otra prioridad es encontrar un competidor para Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, para fomentar la disputa interna por puesto. La presunta oferta de la MLS por Alex todavía no se ha formalizado ni para el futbolista ni para el América, por lo que Almada cuenta con él para su planificación del semestre. Mientras, el reloj de arena no se detiene…