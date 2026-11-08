América empató con Pumas este sábado en CU y Las Águilas perdieron el liderato de la Liga MX luego del triunfo de Cruz Azul.

Pumas y América jugaron un Clásico Capitalino tenso e igualado, como era de esperarse. En el partido por la Liga MX hubo cuatro goles y también se produjeron varias acciones polémicas en las que el central César Ramos Palazuelos se vio envuelto.

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Después del empate de Las Águilas contras Pumas en CU, Guillermo Almada, el entrenador azulcrema, apuntó directamente contra el árbitro principal y manifestó que el penal que cobró a favor de los auriazules no era y que, además, debió expulsar a César Huerta.

Las declaraciones de Guillermo Almada

“Tuvimos la iniciativa el mayor tiempo del partido, tuvimos situaciones, después intentamos refrescar en posiciones que algunos compañeros venían de una lesión y no queríamos tomar más riesgo de eso y se hizo de ida y vuelta. El partido se terminó resolviendo el resultado con una jugada que es claro que no es penalti, la miramos, me cuesta creer que el árbitro y el VAR… a mí no me gusta quejarme, pero terminan siendo determinante, una expulsión no reflejada, un penalti, son determinante, sucedió lo que sucedió al final, te condiciona un poco el resultado“, dijo Guillermo Almada en conferencia de prensa.

“A mí me queda claro, con esta presión mediática de que favorecen al América, que los árbitros quieren demostrar que no benefician a nadie y terminan impartiendo injusticias. Desde que estoy yo nos ha pasado en fallos polémicos que no son y que nos terminan afectando el resultado. Vuelvo a insistir, en partidos con tanta paridad, un penalti, una expulsión, para cualquier lugar, es determinante”, agregó el técnico del América.

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🚨 ¡ALMADA EXPLOTA CONTRA EL ARBITRAJE! 🗣️ Guillermo Almada cuestionó el penal que terminó marcando la diferencia: “Es claro que no es penal. Nos cuesta creerlo. No me gusta quejarme, pero estas situaciones terminan siendo determinantes”. https://t.co/Z1eAbNK7ZW — PressPort (@PressPortmx) November 8, 2026

“Si jugáramos con Real Madrid o Barcelona es un gol, estamos enfrascados hablando de situaciones que no deberíamos de hablar, sin hablar del partido, un árbitro que pueda impartir, es muy raro lo que sucede en casi todos los partidos”, concluyó Guillermo Almada sobre el arbitraje de César Ramos Palazuelos.

En Coapa se quejan de que César Huerta no fue expulsado en la primera mitad luego de propinarle un cabezazo a Kevin Álvarez, y también apuntan a que el penal que le dieron a Pumas en la segunda mitad tras un supuesto agarrón de Santiago Ramos Mingo no era suficiente como para pitar la pena máxima. Con este empate, América dejó de ser el líder del Apertura 2026 por la victoria de Cruz Azul ante Tigres.

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En síntesis