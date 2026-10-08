Henry Martín reveló por qué rechazó la millonaria oferta de Arabia Saudita para quedarse en América

El delantero mexicano reveló los motivos detrás de su decisión de quedarse en las Águilas a pesar de tener una importante oferta de Arabia Saudita.

Estos últimos años han sido complicados para Henry Martín. El delantero sufrió numerosas lesiones, yendo desde un desgarro en la pantorrilla hasta una tendinitis y un esguince en la rodilla, además de molestias musculares que limitaron su continuidad en el terreno de juego con el América.

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Tras sus brillantes campañas en 2023 y 2024, y en medio de una etapa en la que le costaba afianzarse en la alineación titular debido a sus problemas físicos, el futbol de Arabia Saudita tocó a su puerta. En un mercado donde múltiples figuras son seducidas por las cuantiosas cifras económicas que ofrece el balompié de Medio Oriente, Martín optó por permanecer en las filas de las Águilas.

En entrevista para Claro Sports, el ariete yucateco detalló el alcance de las propuestas recibidas, haciendo énfasis en la oferta árabe y revelando las razones que lo llevaron a declinarla: “Sí hubo esa oferta. Tuve ofertas de salir, pero en mi cabeza nunca estuvo irme. En mi cabeza siempre fue ganar más con este escudo, hacer mi legado más grande. Tengo mucha hambre de ganar más triunfos“.

Asimismo, el atacante de 33 años, quien se encuentra en proceso de recuperar su mejor versión futbolística en el plantel, reconoció que las complicaciones físicas lo llevaron a considerar el retiro profesional. Sin embargo, apoyado en su entorno familiar y equipo de trabajo, Martín superó el bache para volver a la actividad sobre el césped del Estadio Azteca.

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Martín y el deseo de terminar su carrera en el América

Henry Martín reapareció en un momento crucial, no solo para las aspiraciones del América, sino para la definición de su carrera. El delantero, quien venía registrando escasos minutos sobre la cancha, concluye su vínculo contractual este próximo diciembre de 2026, por lo que buscará a base de anotaciones extender su estancia en el nido de Coapa, su principal objetivo profesional.

Cuestionado sobre su porvenir con la institución, el referente azulcrema fue categórico en su postura: “Realmente aquí yo me quiero retirar en América. Siempre lo he dicho: la siento como mi casa, es mi sueño estar acá. Hemos conseguido muchas cosas juntos. No me visualizo todavía representando a otro equipo, no me veo con otra camiseta“.

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A menos de tres meses de que expire su contrato actual, el goleador confirmó que existen negociaciones en curso con la directiva encabezada por la cúpula americanista para dar continuidad a la relación iniciada en 2018: “Sí hay pláticas, pero creo que lo más importante ahorita, al menos para mí, es enfocarme en jugar, porque me perdí mucho tiempo sin jugar. Lo que más quiero ahora es jugar. No me interesan números, no me interesan años de contrato, me interesa hacer las cosas bien“, concluyó el atacante mexicano.

En síntesis