Jürgen Damm pide convocar a Henry Martín al Tri y propone cambios para Rafa Márquez

Henry Martín vive un segundo aire competitivo en su trayectoria profesional a pesar de encontrarse a las puertas de los 34 años de edad. En el más reciente compromiso del América frente al Toluca, el atacante yucateco, quien ha logrado reencontrarse con su mejor versión física tras dejar atrás constantes molestias, se erigió como el gran héroe de las Águilas al firmar un doblete que rescató una dramática igualada en la cancha del Estadio Azteca.

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Consolidado como pieza inamovible dentro del esquema de Guillermo Almada, “La Bomba” presume una racha encendida de cuatro anotaciones y un pase para gol en sus últimas cuatro apariciones en el Apertura 2026. Esta cuota le permite mantenerse a la caza del venezolano Salomón Rondón en la cima del liderato de goleo, donde el artillero tuzo acumula 15 dianas por 10 del capitán americanista, quien se erige como el romperredes azteca más productivo del certamen.

Su sobresaliente momento individual reabrió el debate sobre su inminente regreso a las convocatorias de la Selección Mexicana, postura que respaldó públicamente Jürgen Damm. A través de su cuenta oficial de Facebook, el exvolante de las Águilas y Tigres elogió la jerarquía del ariete al tiempo que ironizó sobre los detractores que suelen demeritar sus registros: “jEnri mEte pUroz gOlez De pEnal“, redactó de entrada con sarcasmo el actual futbolista profesional.

Asimismo, Damm fue más allá y no sólo exigió el llamado de Martín al representativo tricolor, sino que se animó a sugerir una reestructuración táctica en las diferentes líneas del combinado azteca: “Máximo goleador mexicano de la LigaMx y próximo seleccionado mexicano, Raúl, Quiñones y Henry en el ataque, Edson y Fidalgo en el mediocampo y en la defensa Malagón, Álvarez y Reyes“, sentenció en su publicación.

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El posteo de Damm en su cuenta de Facebook.

Damm planteó un esquema donde Martín compartiría responsabilidades ofensivas junto a Julián Quiñones y Raúl Jiménez, respaldados en la zona medular por el equilibrio y la distribución de Edson Álvarez y el naturalizado Álvaro Fidalgo. Finalmente, el extremo propuso custodiar la retaguardia tricolor con Luis Ángel Malagón bajo los tres palos y una zaga apuntalada por Israel Reyes y Kevin Álvarez, confeccionando una sólida columna vertebral de marcada identidad azulcrema.

Henry Martín en comparación con el resto de delanteros

Los 10 tantos acumulados por Henry Martín a sus 33 años, en medio de un proyecto encabezado por Rafael Márquez que aún ajusta sus piezas de cara a la Copa del Mundo 2030, aportan argumentos de peso para ganarse una plaza en la inminente Fecha FIFA de noviembre. Al contrastar sus números frente a los arietes que compiten por el puesto titular en el ataque tricolor, el referente de Coapa toma una marcada delantera estadística.

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Desde la conclusión de la Copa del Mundo 2026 hasta la actualidad en el curso 2026-27, Martín registra 13 partidos oficiales disputados, sumando una cosecha de 10 goles y tres asistencias. Con Raúl Jiménez fuera de combate debido a una lesión de rodilla, su perseguidor más cercano en el plano goleador es Armando “Hormiga” González, quien en 14 compromisos repartidos entre las Chivas de Guadalajara y el Olympiacos ostenta cinco dianas y dos pases para gol.

Un escalón más abajo en el balance numérico aparece Germán Berterame, quien durante el segundo semestre del año con la camiseta del Inter Miami contabiliza tres anotaciones y cinco asistencias en 14 apariciones. Por último, lidiando con un inicio de aventura europeo complejo a causa de diversos contratiempos físicos, se encuentra Santiago Giménez, quien acumula dos tantos en seis partidos disputados con el FC Porto.

En síntesis

Henry Martín registra 10 goles y es el máximo anotador mexicano del Apertura 2026.

registra 10 goles y es el máximo anotador mexicano del Apertura 2026. Jürgen Damm sugirió en redes convocar a Henry Martín a la Selección Mexicana.

sugirió en redes convocar a Henry Martín a la Selección Mexicana. Salomón Rondón lidera la tabla de goleo del torneo con 15 dianas.