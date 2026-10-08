Santi Mingo deja claro su misión en el América y desestima que sufran un problema defensivo

En uno de los fichajes más emocionantes de la última ventana del mercado de pases, Santiago Ramos Mingo dejó fijo sus objetivos en el América.

El América volverá a la actividad este fin de semana. Tras la conclusión de la Fecha FIFA, las Águilas recibirán a los Rayados de Monterrey este domingo 11 de octubre sobre la cancha del Estadio Azteca, con la consigna de adueñarse de la cima del Torneo Apertura 2026.

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De cara al compromiso en el Coloso de Santa Úrsula, existen amplias posibilidades de que Santiago Ramos Mingo realice su debut oficial vistiendo la camiseta azulcrema. A mediados de septiembre, en el cierre del mercado de pases, la directiva del América concretó el traspaso del zaguero argentino procedente del EC Bahia brasileño, en una operación tasada en 8.6 millones de euros (aproximadamente 180 millones de pesos mexicanos).

En entrevista para FOX Sports, Ramos Mingo detalló el proceso que concretó su llegada al nido de Coapa: “Fue en los ultimos dias del mercado, parecia que iba aquedar en Brasil, y cuando salio lo del América, me lo comento mi agente y yo ni lo dude. Gracias a Dios se pudo cerrar, el club hizo un esfuerzo grande y estoy feliz de estar aqui“.

El defensor sudamericano ya sumó sus primeros minutos portando la indumentaria de Coapa tras aparecer como titular en el encuentro de exhibición ante las Chivas del Guadalajara el pasado domingo. Ahora, la expectativa se centra en su estreno en competencia oficial para el cotejo frente al cuadro regiomontano.

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Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo del América.

Ramos Mingo sobre la defensa en América

Cuestionado sobre los señalamientos hacia la zona baja del equipo, donde diversos sectores colocan a la zaga como el principal punto débil del esquema, el central fijó una postura tajante: “Yo creo que cuando uno habla de defender, defiende todo el equipo. Además, no lo he visto así. Tenemos un gran equipo, tenemos grandes jugadores y todos venimos a lo mismo: que el América gane y que sea campeón. Todos queremos eso, y todos vamos a luchar para eso“.

El zaguero concluyó su mensaje reafirmando su compromiso de dejar huella en la institución de Coapa: “Veo al América para competir por cosas grandes, como todos los años, no solo este año. Cuando uno viene al América viene para eso, para competir, darle lo mejor, darle felicidad a la gente y pelear por títulos“.

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En síntesis