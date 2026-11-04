¿Alejandro Zendejas vuelve ante Pumas? América recibe buenas noticias sobre su lesión

Con el Clásico Capitalino a la vuelta de la esquina, el América recibió una noticia positiva con respecto a la lesión de Alex Zendejas.

Tras rescatar una dramática igualada ante el Toluca en el Estadio Azteca, las Águilas del América amarraron de manera matemática su boleto directo a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. No obstante, con apenas dos fechas por disputarse en el calendario regular, la consigna del conjunto azulcrema apunta a sostenerse en la cima de la tabla general para asegurar la ventaja de localía y la posición en la tabla a lo largo de las series de eliminación directa.

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Pese a conservar el liderato y certificar su pase a la Fiesta Grande con el empate frente a los Diablos Rojos, la escuadra dirigida por Guillermo Almada arrastra una racha sinuosa de tres compromisos consecutivos sin sumar de a tres puntos, acumulando dos igualadas y un descalabro. A lo largo de este bache futbolístico, la ausencia de Alejandro Zendejas se consolidó como la baja más sensible en el esquema de Coapa; sin embargo, con la postemporada a la vista, el escenario luce alentador.

Alex Zendejas vuelve al primer equipo

Durante la sesión matutina de entrenamiento de este martes en las instalaciones de Coapa, Alejandro Zendejas fue la principal novedad al reintegrarse a los trabajos tácticos al parejo del resto del plantel. Tras completar la práctica sin contratiempos físicos, el seleccionado estadounidense perfila su retorno a la convocatoria para encarar una edición más del Clásico Capitalino ante los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria.

De acuerdo con información adelantada por el diario Récord, el conjunto de Coapa gozó de un día de descanso el lunes y, en el regreso a las actividades de cancha, Zendejas se integró con absoluta normalidad a la dinámica grupal, dejando atrás los trabajos diferenciados y las sesiones de rehabilitación que realizaba bajo la supervisión del cuerpo médico.

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Zendejas lleva un gol y una asistencia en 6 partidos en el Apertura 2026. [Foto: Getty]

La última aparición de Zendejas en el certamen coincidió precisamente con la victoria más reciente del América en el Apertura 2026. Durante la contundente goleada 5-2 sobre el Atlas en el Estadio Jalisco, el habilidoso extremo tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 68, luego de haber colaborado con un gol y una asistencia, debido a una molestia muscular en el aductor que lo marginó de las canchas a lo largo de las últimas tres jornadas.

Con la mesa servida para intentar asestarle un golpe definitivo a los Pumas y dejarlos al borde de la eliminación de la Liguilla, recuperar el desequilibrio de Zendejas para el choque de este domingo 8 de noviembre representa un alivio de enorme peso para Guillermo Almada. Su reaparición no sólo robustece el aparato ofensivo para el cotejo en el Pedregal, sino que le permitirá retomar ritmo competitivo de cara a la fase final en la búsqueda del título de liga.

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En síntesis