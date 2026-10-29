América empató 1-1 ante Xolos de Tijuana en el Estadio Azteca y Guillermo Almada sorprendió con una decisión en la delantera. Tras darle la titularidad a Miguel Borja, el entrenador explicó qué ventaja tiene Henry Martín en la pelea por el puesto.

Este miércoles, el Club América disputó el partido pendiente que tenía de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro no se había jugado en su momento debido a que las Águilas estaban participando en la Leagues Cup, por lo que tuvieron que ponerse al día ante Xolos de Tijuana en el Estadio Azteca.

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El partido terminó con un empate 1-1 que le permitió al conjunto azulcrema mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. América conserva una ventaja de dos puntos sobre sus principales perseguidores, Chivas y Cruz Azul, aunque todavía deberá afrontar compromisos importantes para intentar asegurar el liderato de la fase regular.

Para este encuentro, Guillermo Almada tomó una decisión que llamó la atención, ya que rotó buena parte de la alineación y reservó a varios de sus titulares pensando en el duelo ante Toluca del próximo fin de semana, también en el Estadio Azteca.

Uno de los cambios estuvo en el ataque: Miguel Borja apareció como titular, mientras que Henry Martín comenzó el partido en el banquillo. Sin embargo, la elección no significa que el colombiano tenga asegurado el puesto para los próximos compromisos.

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Después del encuentro, el entrenador del América habló sobre la competencia entre los dos delanteros y explicó por qué Henry Martín cuenta con una ventaja en este momento. Almada destacó la preparación y el ritmo de juego del capitán azulcrema, dos aspectos que considera importantes para sostener su rendimiento durante los partidos.

Guillermo Almada explicó por qué prefiere a Henry Martín sobre Miguel Borja

“Henry juega más porque hizo pretemporada y tiene mayor ritmo de juego, Borja está bien pero todavía le cuesta sostener el juego”, explicó Guillermo Almada. De esta manera, el director técnico dejó en claro que la diferencia entre ambos delanteros pasa principalmente por la preparación física y el ritmo competitivo que tienen actualmente.

🚨Guillermo Almada prefiere a Henry Martín sobre Miguel Borja en el @ClubAmerica🚨🦅👀 “Henry juega más porque hizo pretemporada y tiene mayor ritmo del juego, Borja está bien pero todavía le cuesta sostener el juego” #GrandesDeCorazon https://t.co/qcWiavNZEI — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) October 29, 2026

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