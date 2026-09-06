Henry Martín da la cara tras el fracaso de América

Luego de haber perdido la Semifinal ante Monterrey, América cayó de nueva cuenta en la pelea por el tercer lugar de la Leagues Cup cuando se pensaba que podrían obtener la victoria. Ante ello, uno de los jugadores que dio la cara de manera inmediata fue Henry Martín, mencionando lo bueno y lo malo que hizo el equipo para este resultado.

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América va por buen camino pese a la derrota con León

“Veníamos ganando, veníamos haciendo las cosas bien, este es nuestro primer partido como derrota en un partido. Duele, claro que duele, porque intentábamos, porque queremos, al final un descuido y nos cuesta el partido. No aprovechamos las oportunidades que tenemos, es evaluar el juego, lo que no estamos haciendo, lo que dejamos de hacer y que nos venía funcionando en los partidos anteriores”. Henry Martín

Tomando esto en cuenta detalló mucho los errores que se tuvieron en la defensa y cómo no aprovecharon las oportunidades en el segundo tiempo del partido, ya que haber tenido un par de derrotas consecutivas justo cuando se viene el Clásico Joven y el Clásico Nacional puede ser un golpe duro para la institución a nivel anímico.

“Vienen dos partidos muy importantes donde no importa el lugar que estés, lo que hayas hecho antes, importa lo que hagas en ese partido. Son dos clásicos, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos estamos jugando y más que cualquier cosa es el orgullo del equipo, de nuestra afición y de nuestro trabajo” Henry Martín

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El delantero terminó comentando que es un nuevo trabajo el que hacen con Almada y lo venían haciendo bien, pero que hay condiciones como el clima hoy que hacían que los jugadores se sofocaran y como son un equipo que juega a la intensidad vio que sus compañeros y a él les estaba costando y se vio reflejado en el resultado.

En síntesis