No hizo el viaje y se quedaría fuera del América Femenil

La Liga MX Femenil está a punto de empezar de cara al Apertura 2026, por lo que las actuales campeonas, el Club América, ya está trabajando en su pretemporada y hoy hicieron el viaje a Querétaro para comenzar a planear lo que se viene en el próximo torneo.

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Sin embargo, más allá de que estos días se dieron a conocer algunas bajas y altas de manera oficial, hubo un elemento que no realizó este viaje para iniciar el trabajo de la mano de Ángel Villacampa y que era una futbolista que tiene historia en el plantel.

La próxima baja del América Femenil

De acuerdo con la información de Ismael González de ESPN, Daniela Espinoza, quien es una de las máximas anotadoras en la plantilla azulcrema y que ha conseguido este último título también con la escuadra, no fue contemplada y estaría saliendo del equipo.

Esta era la segunda etapa que tenía con la plantilla de sus amores, aunque debido a su lesión que la dejó fuera por varios meses terminó por no estar al 100% en el equipo y ahora, después de haber conseguido el doblete tanto en México como el internacional se despedirá del equipo.

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Hasta el momento el conjunto azulcrema no ha hecho oficial su salida, ni siquiera la propia jugadora, por lo que se espera que sea en los próximos días. Ante ello, se desconoce también el equipo al que llegará o si pondrá un fin a su carrera debido a esta última lesión.

En síntesis