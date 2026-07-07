Club América Femenil le dice adiós a una multicampeona

El Club América Femenil le ha dicho adiós a varias jugadoras que han sido importantes para la historia del conjunto azulcrema. Ya sea por campeonatos de goleo, hechos históricos o campeonatos han dejado una huella en el conjunto y después han emigrado a otras escuadras, por lo que ahora toca el turno de una más en la institución.

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Se despide del América Femenil

El día de hoy, a través de su cuenta de Instagram África Guerrero, jugadora de la Sub 19 del América Femenil se despidió mediante un mensaje que decía: “Simplemente GRACIAS, eres más que un sueño hecho realidad, te disfruté como jamás nada. Gracias ÁGUILAS”, diciéndole así adiós a una etapa donde levantó un título más.

La futbolista se despide con su tercer campeonato en las categorías inferiores, y es que es una de las multicampeonas que tiene la Liga MX Femenil. Obtuvo campeonato con León, con Pumas y en su etapa con las Águilas, por lo que su futuro dentro del futbol es prometedor a sus 20 años de edad, pero ahora fuera del Nido.

Cabe mencionar que apenas este año tuvo la oportunidad de debutar en Primera División con la escuadra de Ángel Villacampa. La mediocampista ofensiva logró subir de categoría estando en el cuadro azulcrema en el encuentro que se disputó en marzo de este año ante Puebla, obteniendo además una victoria importante.

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Llegó a Coapa en el Apertura 2024 y ahora tendrá que emigrar hacia un nuevo destino, por el momento se desconoce cuál será el futuro de la futbolista que dejó un legado también dentro de la institución, pero se espera que en los próximos días se conozca su destino para saber dónde seguirá mostrando su magia.

En síntesis