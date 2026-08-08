Sale a la luz la oferta de Al Jazira por Erik Lira: sería la venta más cara de Cruz Azul

El periodista Adrián Esparza Oteo dio a conocer la cifra de la propuesta y asegura que la Máquina Cementera ya dio el visto bueno.

Continúa la novela alrededor del futuro de Erik Lira. El centrocampista de Cruz Azul fue una de las figuras de la Seleccion Mexicana en el Mundial 2026 y su salida en este mercado de pases parece algo inevitable. Sin embargo, su destino todavía no está claro.

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Aunque es sabido que la prioridad de Lira es emigrar a Europa, la Máquina Cementera tiene sobre la mesa una oferta de Al Jazira y en las últimas horas el periodista Adrián Esparza Oteo dio a conocer el exorbitante monto que convertiría a Erik en la venta más cara en la historia de Cruz Azul.

“Cruz Azul tiene como satisfactoria la oferta con Al Jazira de Emiratos Árabes. Dio visto bueno para que el club pueda negociar libremente con Lira y sus agentes“, informó Esparza Oteo este sábado 8 de agosto.

Además, el citado periodista reveló que la oferta del conjunto de Medio Oriente es de 12 millones de dólares + 2 millones adicionales en bonos. De concretarse, sería la venta más cara en la historia de Cruz Azul, superando la de Kevin Castaño al Krasnodar de Rusia.

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ERIK LIRA 🚨



Cruz Azul tiene como satisfactoria la oferta con Al Jazira de Emiratos Árabes. Dio visto bueno para que el club pueda negociar libremente con Lira y sus agentes.



La oferta es de 12 millones de dólares más 2 MDD en bonos.



La negociación sería la más alta en la… pic.twitter.com/oyMtCDQEhP — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 8, 2026

“La negociación está siendo encabezada por el Ing. Víctor Velázquez con los dueños y CEO de Al Jazira: Manzour Bin Zayed Al Nahyan y Tareq Mohamed Al Muhairi”, cerró Adrián Esparza Oteo en su publicación de X.

Todo depende de Erik Lira

Si bien Cruz Azul le dio luz verde a la oferta de Al Jazira, la decisión final para que se concrete la operación la tiene Erik Lira. El futbolista se ganó el derecho de decidir sobre su futuro y la directiva no lo presionará para que acepte la propuesta.

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En síntesis