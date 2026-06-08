Confirman la verdad sobre el fichaje de Isabela Chagas al América Femenil

En plena transmisión se reveló información sobre la jugadora brasileña y ya se sabe su futuro con América Femenil.

En los últimos mercados de fichajes el Club América Femenil ha apostado por algunas jugadoras extranjeras para mejorar la plantilla, el resultado ha sido funcional para Ángel Villacampa. Principalmente ha optado por españolas y brasileñas, por lo que el nuevo nombre que empezó a sonar en Coapa fue el de Isabela Chagas.

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La jugadora de la Selección de Brasil juega como lateral en el París Sain Germain en la liga francesa, con apenas 24 años de edad ha comenzado a ser ligada en el equipo azulcrema. Y aunque con el pase al Mundial de Clubes que tienen las Águilas un fichaje así se podría, te revelamos la razón por la cual no sería de los próximos refuerzos.

¿Isabela Chagas llega al América Femenil?

El pasado fin de semana Brasil consiguió un gran duro golpe hacia Estados Unidos en el 2-1 de su partido amistoso. Durante la transmisión en Telemundo se reveló que Isabela, también conocida como “Belinha” estaba ligada al equipo mexicano. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Jesús Romero, no llegaría al Nido.

El tema aquí es que probablemente hubo una confusión en la transmisión y se trataba de Isa Haas quien sí disputó este encuentro también. Hay que recordar que ya están en el cuadro también Geyse y Priscila Flor da Silva, por lo que aunque sería probable considerarla en este momento no sería parte del Club América.

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Por el momento no se han confirmado salidas del equipo de manera oficial y mucho menos las llegadas para el próximo semestre. Es por ello que ahora la jugadora del equipo verdeamarela no estará llegando a la plantilla de cara al Apertura 2026, por lo que se espera que en los últimos días haya más noticias de refuerzos.

En síntesis

La brasileña Isabela Chagas fue vinculada como posible refuerzo del Club América Femenil.

fue vinculada como posible refuerzo del Club América Femenil. La jugadora de 24 años se desempeña como lateral en el París Saint-Germain .

. El periodista Jesús Romero reportó que Isabela Chagas no llegará al equipo mexicano.