La única bicampeona de la Concachampions es del América Femenil

La futbolista de las Águilas logró levantar el título con el América, pero lo hizo también en la primera edición de Concachampions.

Este sábado el Club América Femenil salió campeón de la segunda edición de la Concacaf W Champions Cup, luego de vencer al Washington Spirit en la Final. Un doblete de Geyse Ferreira hizo que la escuadra de Ángel Villacampa peleara por el título y lo consiguió, pero esta jugadora además del campeonato hizo historia en el futbol femenil.

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La única bicampeona de Concacaf

Como se mencionó, sólo se han disputado dos finales de la Concachampions Femenina, por lo que Geyse, la actual futbolista azulcrema, ya se coronó en ambas ocasiones. En el primer enfrentamiento de Final en el 2025 jugó ante Tigres Femenil y consiguió levantar el campeonato vistiendo la camiseta del Gotham FC en la NWSL.

En esta ocasión, la futbolista brasileña pudo ser parte de la derrota de uno de los conjuntos más poderosos de la National Women’s Soccer League y se ha coronado como la única bicampeona de estos dos torneos internacionales. A eso se le suma que ha sido de los elementos que más ha impactado desde su llegada al Nido.

Geyse también fue de las jugadoras que estuvo en la eliminación de su exequipo el miércoles pasado, cuando dejaron en las Semifinales al Gotham, reciente club campeón. Su llegada a México ha causado buen impacto en la plantilla demostrando que es un imán de campeonatos, puesto que hace una semana también consiguió la Liga MX Femenil por el Clausura 2026.

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Geyse, imán de campeonatos

Cabe mencionar que estando en su etapa con el Barcelona, donde sólo estuvo una temporada pudo levantar la UEFA Women’s Champions League, la Liga F en España y la Supercopa. Su capacidad para concretar goles la han llevado a tener grandes hitos en la historia del futbol femenino, por lo que América tendrá que pelear por retenerla.

En síntesis