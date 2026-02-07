Raphael Veiga recién llegó al Club América y fue presentado con el equipo. La escuadra azulcrema estuvo trabajando estos días en conseguir su visa de trabajo con la intención de que fuera registrado. Ahora, ante Rayados es su oportunidad de brillar y André Jardine mencionó que para este duelo ya estaría disponible con el equipo.

Las Águilas consiguieron en la Jornada 4 su primera victoria del torneo, por lo que ahora quieren seguir su camino ante Rayados de Monterrey y buscaría sumar puntos en su casa, con su público y ante un rival que también ha tenido altibajos, es una de las oportunidades que tiene. Ahora ocupa el lugar 10 de la tabla con sólo 5 puntos.

Por su parte, el equipo regiomontano está en el sitio 7 con siete unidades, la escuadra de Doménec Torrent al igual que las Águilas jugaron Concachampions esta semana, mientras su rival ganó, ellos empataron ante el Xelajú, lo que preocupó a la afición. Sin embargo, tuvo varias bajas y ahora sí podrá contar con alguno de ellos como Sergio Canales.

Posible alineación del Club América

Luis Ángel Malagón

Kevin Álvarez

Sebastián Cáceres

Israel Reyes

Cristian Borja

Jonathan dos Santos

Rodrigo Dourado

Raphael Veiga

Brian Rodríguez

Alejandro Zendejas

Henry Martín

Posible alineación de Rayados de Monterrey

Luis Cárdenas

Ricardo Chávez

Gerardo Arteaga

Víctor Guzmán

Daniel Aceves

Fidel Ambríz

Oliver Torres

Sergio Canales

Jesús Corona

Anthony Martial

Roberto de la Rosa

