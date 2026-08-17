Tras un gran comienzo de temporada, con América como líder de la Liga MX después de cuatro jornadas y entre los ocho mejores de la Leagues Cup, la inteligencia artificial anticipó cómo podría terminar el año para Las Águilas.

Muchos creían que al América le iba a costar esta temporada después de la salida de André Jardine, uno de los mejores entrenadores de su historia reciente. Sin embargo, el comienzo de Las Águilas está demostrando todo lo contrario, ya que los resultados obtenidos hasta el momento están siendo totalmente positivos.

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Guillermo Almada llegó al conjunto azulcrema con la misión de darle frescura a un equipo que venía de atravesar una temporada complicada. Después de los primeros siete partidos de la campaña, el entrenador uruguayo viene realizando un gran trabajo y poco a poco comienza a plasmar su idea en el equipo.

El presente del América es más que positivo: Las Águilas son líderes de la Liga MX después de cuatro jornadas y, además, se encuentran entre los ocho mejores de la Leagues Cup. Con este panorama, en Bolavip le preguntamos a la inteligencia artificial Gemini cómo cree que terminará el 2026 para el conjunto azulcrema.

¿América cerrará el 2026 campeón?

Gemini fue contundente al momento de proyectar cómo terminará el 2026 para Las Águilas: “El Club América proyecta uno de los cierres de año más competitivos de su historia reciente. El recambio generacional impulsado en el plantel y la profundidad de banquillo les otorgan la ventaja física sobre sus rivales en el calendario apretado del segundo semestre.”

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“Finalista (Probabilidad de Título: Alta). En cuartos de final vencerá a Columbus Crew el 26 de agosto en Carson, Los Ángeles. El balance ofensivo mostrado ante rivales de la MLS en la fase de grupos respalda su favoritismo. En la fase final llegará a la Gran Final del 6 de septiembre, asegurando su boleto a la Concacaf Champions Cup”, agregó la IA.

Por último cerró: “Campeón. En la fase regular finalizará entre los dos primeros lugares de la tabla general, asegurando su pase directo a la Liguilla. En la Liguilla, su jerarquía en eliminatorias de ida y vuelta lo coloca como el máximo aspirante a levantar el título de la Liga MX en diciembre de 2026.”

En sintesis

Guillermo Almada mantiene al América invicto y líder con 10 puntos en cuatro jornadas.

mantiene al América invicto y líder con 10 puntos en cuatro jornadas. Club América enfrentará a Columbus Crew en cuartos de final de la Leagues Cup.

enfrentará a Columbus Crew en cuartos de final de la Leagues Cup. Gemini proyecta que América será campeón del Torneo Apertura 2026 en diciembre.