Mientras Brian Rodríguez gana 1,9 millones, el salario de Alejandro Zendejas en América

Mientras Brian Rodríguez percibe alrededor de 1,5 millones de dólares por temporada, Alejandro Zendejas también aparece entre los futbolistas mejor remunerados del América.

El América cuenta con una plantilla repleta de talento, donde los futbolistas de experiencia se mezclan con jóvenes surgidos de sus fuerzas básicas que poco a poco comienzan a ganarse un lugar importante dentro del equipo. Las Águilas buscan mantener ese equilibrio para continuar compitiendo por títulos y tener un plantel protagonista.

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Entre los jugadores que más se destacan actualmente aparecen Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas. El uruguayo atraviesa un gran momento y viene siendo una pieza importante para el conjunto azulcrema, mientras que el futbolista mexicano se encuentra en proceso de recuperación tras una lesión que lo mantiene alejado de las canchas.

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Ambos futbolistas han sido vinculados con distintas instituciones durante el último tiempo, especialmente por el nivel que han mostrado con América. Sin embargo, por ahora los dos continúan en Las Águilas y tienen como objetivo seguir siendo protagonistas para conseguir cosas importantes con el club.

Salario de Brian Rodríguez vs. Zendejas

De acuerdo con datos de SalarySport, Alejandro Zendejas tendría un salario aproximado de 1,4 millones de dólares anuales en el América, una cifra que lo coloca entre los futbolistas con mejores ingresos dentro del plantel azulcrema en la actualidad.

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En el caso de Brian Rodríguez, América Monumental reveló que el uruguayo recibió una importante mejora económica tras renovar su contrato en 2025. Antes de extender su vínculo, percibía alrededor de 1,5 millones de dólares por temporada.

Sin embargo, su nuevo acuerdo contempló un aumento cercano al 30%, por lo que su salario habría pasado a ser de aproximadamente 1,95 millones de dólares anuales.

En sintesis

Alejandro Zendejas percibe un salario anual de 1,4 millones de dólares en América.

percibe un salario anual de 1,4 millones de dólares en América. Brian Rodríguez gana un sueldo aproximado de 1,95 millones de dólares anuales.

gana un sueldo aproximado de 1,95 millones de dólares anuales. Brian Rodríguez incrementó su salario cerca de un 30% tras renovar contrato.