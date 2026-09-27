Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Hungría por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda del Norte y Hungría se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 28 de septiembre Irlanda del Norte busca confirmar que el arranque en la Liga de Naciones no fue casualidad, mientras Hungría necesita reaccionar rápido para no quedar descolgada del grupo.

Publicidad

Ambos llegan con apenas una fecha jugada, pero con realidades opuestas: uno festejó y el otro ya siente la presión de no perder pisada en la tabla.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte empezó con el pie derecho: ganó 1-0 como visitante ante Georgia y hoy ocupa el puesto 22 con 3 puntos. Un triunfo más le permitiría meter presión en la parte alta del grupo y despegarse de los equipos que arrancaron con derrota.

Hungría, en cambio, tuvo un debut para el olvido. Cayó 0-1 de local frente a Ucrania y quedó en el puesto 42 sin puntos, algo que la obliga a salir con otra actitud si no quiere complicarse temprano en la competencia.

El historial entre Irlanda del Norte y Hungría

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Hungría, que ganó 4 de los 6 enfrentamientos, con un empate y apenas un triunfo para Irlanda del Norte. En materia de goles la cuenta también favorece a los húngaros, que marcaron 8 contra 4. El antecedente más reciente, en 2022, terminó 0-1 para Hungría.

Publicidad

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/03/2022 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-1 Friendlies 07/09/2015 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2014 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2008 Irlanda del Norte vs. Hungría 0-2 Friendlies 06/09/1989 Irlanda del Norte vs. Hungría 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 19/10/1988 Hungría vs. Irlanda del Norte 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 12:45 hs

Publicidad

En síntesis