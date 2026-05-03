Por qué no juega Brian Rodríguez el América vs Pumas

Hace unos minutos se dio a conocer la alineación del Club América para el partido de ida de los Cuartos de Final ante Pumas, por lo que ante los posibles rumores de una lesión de Brian Rodríguez, el uruguayo apareció entre los 11 de la lista. Sin embargo, hasta hace unos minutos se confirmó su ausencia en este duelo.

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¿Por qué no juega Brian Rodríguez?

De acuerdo con la información de Gibrán Araige, periodista de TUDN, al final decidieron no arriesgar al “Rayito” para este duelo y mejor a unos minutos de que empezara el duelo lo dejaron fuera en la alineación. Es por ello que ahora no será contemplado en el esquema de André Jardines debido a su molestia física que se lo impide.

Hace unos días se confirmó que el charrúa presentaba una distensión muscular, pero de la cual se había recuperado. Pero fue la misma fuente quien menciona que tras ver la situación inicial del encuentro se tomó la decisión de no dejarlo y lo peor es que tampoco estaría considerado ni para la banca, ahora también causa duda para la vuelta.