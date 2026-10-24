¿Por qué Raphael Veiga sería la primera baja de América?

Ante el rumor de la salida de Veiga en diciembre, esta sería el porqué de la baja del brasileño del Nido.

Esta semana América dio a conocer de manera oficial que Raphael Veiga había tenido una luxación en el hombro izquierdo, por lo que se habría ido a operar a Sao Paolo. El futbolista ya confirmó que todo salió bien en su cirugía a través de sus redes sociales y Palmeiras dejó un comunicado en el que confirmó que el futbolista continuaría su rehabilitación allá.

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Esto no sólo confirmaría que el futbolista estaría fuera del torneo, sino que debido a que Veiga estaba a préstamo con las Águilas, de acuerdo con León Lecanda de ESPN, el brasileño no estaría en los planes del equipo para el siguiente semestre y se acabaría su relación como jugador azulcrema justo antes de terminar el torneo.

Justamente en el torneo en que mejor se estaba acoplando a la escuadra y supo hacer una buena mancuerna en el arranca con Brian Rodríguez sucede esto y ahora se despide antes de tiempo. Pero llama la atención que detrás de esta información oficial podría haber un par de razones más por las cuales lo dejaron ir.

¿Por qué América dejó fuera a Raphael Veiga?

La primera es porque para mantenerlo tendrían que pagar cerca de 6 millones de dólares antes del 15 de diciembre; algo que no estarían dispuestos a soltar y es que la directiva azulcrema ya había desembolsado 1.5 millones en tres parcialidades y además el cuadro de Coapa ya tenía que absorber el salario íntegro del brasileño.

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Aproximadamente eran 2.7 millones de dólares anuales lo que se le estaba pagando, aunado al 16% de IVA correspondiente a los impuestos en México, y una comisión de entre el 10% y 15% para el jugador y sus representantes. La segunda razón es que cuentan con Carlos Álvarez, a quienes ya compraron y estarían dispuestos a potenciarlo en lugar del brasileño.

En síntesis