¿Se va Raphael Veiga? América fija su postura sobre la continuidad de su estrella

El futuro de Raphael Veiga comenzó a ser una incógnita en Coapa, y el América puede que ya haya tomado una determinación al respecto.

La permanencia de Raphael Veiga en el América comienza a ser un tema de intenso debate tras bambalinas en Coapa. El mediocampista brasileño ha quedado por debajo de las expectativas colectivas en este segundo semestre del año y, con el vencimiento de su cesión a la vuelta de la esquina, su futuro deportivo con las Águilas luce cada vez más lejano.

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Procedente del Palmeiras tras una brillante etapa de ocho años donde conquistó dos Copas Libertadores, Veiga se decidió a probar suerte fuera de su país una vez que la directiva azulcrema tocó a su puerta. La operación se concretó bajo la figura de un préstamo por todo 2026 a cambio de 1.5 millones de dólares por la tarifa de cesión.

Luego de un Torneo Clausura 2026 donde se consolidó como titular indiscutible como enganche y eje del futbol ofensivo de las Águilas, su rendimiento en el Apertura decreció notablemente. Con apenas una anotación y dos pases para gol en nueve apariciones en esta segunda mitad del año, diversas molestias musculares lo marginaron por completo de las últimas tres convocatorias del conjunto capitalino.

¿Por qué se puede ir Veiga?

Aunque el director técnico Guillermo Almada encontró una respuesta inmediata en el talento del español Carlos Álvarez, existen factores económicos y contractuales determinantes en el destino de “Rapha” Veiga. En entrevista concedida a TUDN, Santiago Baños, presidente deportivo de la institución azulcrema, dejó prácticamente sentenciada la salida del mediocampista:

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PARTE MÉDICO



Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/EvdlY1Jh3F — Club América (@ClubAmerica) October 23, 2026

“Es complicado el tema de la compra, porque no es un jugador barato (Veiga), en la nómina también nos pega mucho. Es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir“, aseveró con franqueza el dirigente americanista.

Para Baños y la cúpula de Coapa, el balance costo-beneficio inclina la balanza hacia la despedida: entre la edad del futbolista, el elevado costo de su carta y un sueldo que impacta de lleno en el presupuesto operativo, la posibilidad de ejercer los derechos federativos al término del préstamo en diciembre luce prácticamente descartada.

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De acuerdo con cifras reportadas por la plataforma Salary Sport, Veiga percibe un salario de 3.5 millones de dólares anuales, equivalentes a casi 60 millones de pesos mexicanos. A dicho sueldo se suma el acuerdo pactado entre ambas instituciones, el cual fijó una opción de compra definitiva de 7 millones de dólares que el conjunto de Coapa difícilmente ejecutará ante el Palmeiras.

Para colmo de males, el América confirmó mediante un parte médico que Raphael Veiga sufrió una severa lesión en el hombro por la cual debió pasar por el quirófano, iniciando una contrarreloj de rehabilitación para intentar ver acción en la Liguilla. Con un saldo general de 35 partidos entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup donde apenas facturó cinco anotaciones, realizar una inversión millonaria por un elemento con ese nivel de productividad no entra en los planes financieros de las Águilas.

En síntesis

América descartaría comprar a Raphael Veiga por su cláusula de 7 millones de dólares.

descartaría comprar a Raphael Veiga por su cláusula de 7 millones de dólares. El salario anual de Raphael Veiga asciende a 3.5 millones de dólares.

de Raphael Veiga asciende a 3.5 millones de dólares. Raphael Veiga fue operado del hombro e iniciará su rehabilitación para la Liguilla.