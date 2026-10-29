¿Volverá Raphael Veiga a jugar con América? La decisión que tomó sobre su lesión

Con el fin del Apertura 2026 acercándose, la decisión sobre cómo tratar su más reciente lesión puede que ya haya sentenciado el futuro de Raphael Veiga en el América.

Las horas de Raphael Veiga defendiendo la camiseta del América parecen estar contadas. A pesar de haber llegado a inicios de año con la etiqueta de refuerzo estelar para las Águilas, diversas circunstancias deportivas, combinadas con las recientes posturas de la dirigencia azulcrema, perfilan un desenlace inminente donde su estadía en Coapa no se extenderá más allá de este certamen.

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Procedente del Palmeiras tras una brillante etapa de ocho años, Veiga se decidió a probar suerte fuera de su país una vez que la directiva americanista tocó a su puerta. La operación se concretó bajo la figura de un préstamo por todo 2026 a cambio de 1.5 millones de dólares por la tarifa de cesión.

Sin embargo, tal y como reveló recientemente el presidente deportivo del club, Santiago Baños, en declaraciones para TUDN, las altas pretensiones económicas de su ficha y su sueldo representan un obstáculo infranqueable para su continuidad: “Es complicado el tema de la compra, porque no es un jugador barato (Veiga), en la nómina también nos pega mucho. Es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir“.

Tras un primer semestre donde quedó a deber respecto a las expectativas generadas, la segunda mitad del año se presentaba como la gran revancha del enganche para ganarse el respaldo de la afición en Santa Úrsula. No obstante, una severa dolencia en el hombro truncó sus planes, marginándolo por completo de las últimas cuatro convocatorias del cuadro emplumado.

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¿Fin de ciclo para Veiga en América? [Foto: Getty]

¿Veiga jugó su último partido con el América?

Frente a la gravedad de su padecimiento, “Rapha” Veiga tomó la determinación de viajar de inmediato a territorio brasileño para ponerse en manos de especialistas y someterse a una intervención quirúrgica: “El Palmeiras informa que el mediocampista Raphael Veiga, actualmente cedido al América-MEX, sufrió una luxación en el hombro izquierdo y será sometido a una cirugía en los próximos días en São Paulo (SP)“, oficializó el club paulista a través de un comunicado.

Al tratarse de un procedimiento invasivo con quirófano de por medio, los tiempos de recuperación se prolongarán de manera considerable, y aunque ninguna de las dos instituciones ha fijado una fecha tentativa de retorno a las canchas, el futbolista permanecerá en Brasil realizando todo su proceso de rehabilitación, por lo que un regreso a México para este torneo queda totalmente descartado.

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De esta forma, la última aparición oficial de Veiga con la casaca azulcrema se registró el pasado 11 de octubre frente a los Rayados de Monterrey por la Jornada 11 del Apertura 2026, compromiso donde disputó 57 minutos. Con un balance global de 35 partidos, cinco dianas y ocho asistencias, su baja médica y la inminente conclusión del torneo sepultan cualquier posibilidad de que el América active la opción de compra definitiva, confirmando que, con la consolidación del español Carlos Álvarez en el puesto, el ciclo del brasileño en Coapa ha llegado formalmente a su fin.

En síntesis