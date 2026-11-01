Mientras se define su futuro, Raphael Veiga fue a ver a Palmeiras en Brasil: ¿Regresa a América?

El brasileño se encuentra en San Pablo a la espera de definir su futuro dependiendo de si las Águilas lo contratan de manera definitiva o regresa al club dueño de su ficha.

Es sabido que Raphael Veiga decidió viajar a Brasil para tratar la lesión en su hombro. El centrocampista regresó a su país natal para ser intervenido quirúrgicamente a la espera de definir su continuidad o no en América. Mientras tanto, el crack apareció en el Allianz Parque para apoyar el Palmeiras y recibió el afecto de los aficionados.

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Por la Copa de Brasil, Palmeiras recibió al Vasco Da Gama por la ida de las semifinales. En San Pablo, el Verdao ganó 1-0 ante la mirada de Veiga. Un video que rápidamente trascendió en redes, Rapha saludó a quienes lo ovacionaron en su regreso a casa.

¿Raphael Veiga se queda o se va de América?

La estadía de Veiga en América estuvo caracterizada por altos y bajos, pero Raphael terminó dejando una buena imagen con las Águilas hasta el momento de su dura lesión. En ese sentido, llegó la hora decidir si el Nido acelera por contratarlo de manera definitiva pese al bajo costo de 1.5 millones de dólares que costó acordar su llegada al futbol mexicano.

Raphael Veiga presente no Nubank Park para assistir ao duelo entre Palmeiras e Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. https://t.co/NQBKaa6pVi — ge (@geglobo) November 1, 2026

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Sin embargo, tal y como reveló recientemente el presidente deportivo del club, Santiago Baños, en declaraciones para TUDN, las altas pretensiones económicas de su ficha y su sueldo representan un obstáculo infranqueable para su continuidad: “Es complicado el tema de la compra, porque no es un jugador barato (Veiga), en la nómina también nos pega mucho. Es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir“.

Tras un primer semestre donde quedó a deber respecto a las expectativas generadas, la segunda mitad del año se presentaba como la gran revancha del enganche para ganarse el respaldo de la afición en Santa Úrsula. No obstante, una severa dolencia en el hombro truncó sus planes, marginándolo por completo de las últimas cuatro convocatorias del cuadro emplumado.

En síntesis

Raphael Veiga viajó a Brasil para operarse de una lesión en su hombro .

viajó a Brasil para operarse de una lesión en su . Raphael Veiga costó 1.5 millones de dólares al llegar al América de México.

costó al llegar al América de México. Santiago Baños ve pocas probabilidades de que Raphael Veiga continúe en el club.